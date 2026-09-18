Napadač imao 16 godina
Pucnjava u školi na Filipinima: Tri osobe ubijene, osmero ozlijeđenih
Tri osobe poginule su u petak u pucnjavi u školi na jugu Filipina, među njima i 16-godišnji osumnjičeni napadač, dok je još osam osoba ozlijeđeno, izjavio je gradonačelnik.
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Četvero od osmero ozlijeđenih nalazi se u kritičnom stanju, a sve žrtve su učenici u dobi od 14 do 17 godina, rekao je Reutersu gradonačelnik grada Banga Albert Palencia.
Pucnjava je uslijedila nakon dva slična incidenta u školama na jugu zemlje od lipnja. Pucnjave u školama ranije su bile rijetke na Filipinima.
Filipinsko ministarstvo obrazovanja priopćilo je da je duboko zabrinuto zbog pucnjave u gradu Banga.
Prošlog mjeseca jedan je učenik uživo prenosio pucnjavu u učionici u Zamboangi, pri čemu je ubio drugog učenika, a potom počinio samoubojstvo.
U lipnju su najmanje tri učenika poginula, a oko 20 ih je ozlijeđeno u napadu na javnu srednju školu u Taclobanu, kada su dvojica učenika otvorila vatru u školskom krugu.
Filipini imaju relativno stroge propise o posjedovanju oružja, uključujući provjere podataka i psihološke procjene, no ilegalno oružje i dalje je u optjecaju.
Najnoviji incident dogodio se nakon pucnjave u Tajlandu u kolovozu, kada je učenik izveo napad u školi na periferiji glavnog grada Bangkoka.
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