Muljaža s EU fondovima? Rabljene strojeve prikazali kao nove i dobili 286.000 eura

Kako je i ranije objavljeno, iz rezultata istrage proizlazi da je jedno od optuženih trgovačkih društva bilo korisnik subvencije EU za građevinski projekt sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) te instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU) u okviru plana Next Generation EU. Ta su sredstva bila predviđena za izgradnju novog postrojenja za proizvodnju briketa, s prihvatljivim troškovima nabave od 945.858 eura, od čega je 45% sredstava bilo bespovratno.