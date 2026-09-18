EPPO podigao optužnicu
Muljaža s EU fondovima? Rabljene strojeve prikazali kao nove i dobili 286.000 eura
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) podignuo je optužnicu protiv četiri osobe i dva trgovačka društva zbog subvencijske prijevare vezano za zlouporabu sredstava iz fondova EU-a namijenjenih izgradnji novog pogona za proizvodnju briketa.
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Kako je i ranije objavljeno, iz rezultata istrage proizlazi da je jedno od optuženih trgovačkih društva bilo korisnik subvencije EU za građevinski projekt sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) te instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU) u okviru plana Next Generation EU. Ta su sredstva bila predviđena za izgradnju novog postrojenja za proizvodnju briketa, s prihvatljivim troškovima nabave od 945.858 eura, od čega je 45% sredstava bilo bespovratno.
Iz prikupljenih dokaza tako proizlazi da su dvojica optuženika, direktor i stvarni voditelj poslovanja optuženog trgovačkog društva, zajedno s drugim optuženicima dogovorili kupoprodaju rabljenih strojeva za proizvodnju briketa, suprotno uvjetima sufinanciranja, i to po višestruko većim cijenama od njihove stvarne vrijednosti.
Kako bi realizirali dogovoreno, druga dvojica optuženika su putem svojih trgovačkih društva nabavili rabljene strojeve od trgovačkog društva iz Republike Srbije za iznos od 398.866,00 eura. Potom su ih, prikrivajući činjenicu da se radi o rabljenim strojevima, kao nove prodali optuženom trgovačkom društvu za iznos od 935.297,63 eura.
Nakon toga su prva dvojica optuženika zatražili 420.883,93 eura bespovratnih sredstava od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, (HAMAG-BICRO), neistinito prikazavši da je nabavljena nova oprema po tržišnim cijenama. Agencija je tada izvršila prvu isplatu u iznosu od 285.904,84 eura. Međutim, zbog uočenih nepravilnosti, isplata preostaloga iznosa je odbijena.
Na taj je način na štetu EU jednom od optuženih trgovačkih društava pribavljena imovinska u iznosu od 285.904,84 eura, dok je ostalim trgovačkim društvima pribavljena imovinska korist u ukupnom iznosu od 536.431,63 eura, na ime razlike između nabavne i prodajne cijene strojeva.
Ako im se utvrdi krivnja, optuženicima prijeti od jedne do deset godina zatvora.
Sve osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.
EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije.
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