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nesvakidašnja situacija

Zagrebački vatrogasci spašavali mladića, ruka mu zapela u automatu dok je vadio kondome

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N1 Info
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18. ruj. 2026. 10:43
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Automat UNSPLASH
Ilustracija: Laura Thonne on Unsplash

Neobična intervencija zagrebačkih vatrogasaca dogodila se sinoć na Trešnjevci. Tinejdžer je pokušao izvući kupljene proizvode iz samouslužnog automata, no ruka mu je zapela u metalnim vratašcima.

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Kako piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list, bilo je oko 19:30 sati kada je mladić ubacio novac u automat i odabrao "torticu" i paket kondoma. No, ono što je trebalo biti brza kupnja pretvorilo se u nesvakidašnju situaciju.

Nakon što je aparat izbacio proizvode, mladić se sagnuo kako bi ih izvadio. Provukao je ruku kroz metalna vratašca, ali mu je ruka pritom zapela.

Na mjesto događaja stigli su zagrebački vatrogasci, koji su, prema riječima jednog od prolaznika, uspjeli osloboditi mladićevu ruku za manje od pet minuta.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb kratko su potvrdili da su sinoć intervenirali na toj lokaciji. Detalje intervencije nisu željeli komentirati.

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Teme
automat vatrogasci vatrogasna intervencija

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