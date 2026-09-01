Tihana Tomičić imenovana vršiteljicom dužnosti glavne urednice Novog lista

Tomičić je u Novi list stigla ranih 90-ih godina, nakon završene riječke gimnazije, i novinarski je put od početka vezala uz praćenje politike. Novinarstvo je završila na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a uz dugogodišnje praćenje riječke i županijske politike, od 2019. vodila je i zagrebačko dopisništvo Novog lista kao pomoćnica glavnog urednika. Prema podacima DZNAP-a, 2025. bila je druga najprodavanija autorica tiska i weba u Hrvatskoj, s više od 10.000 prodanih tekstova i objava.