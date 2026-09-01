Vizija novog doba
Tihana Tomičić imenovana vršiteljicom dužnosti glavne urednice Novog lista
Tihana Tomičić imenovana je vršiteljicom dužnosti glavne urednice Novog lista, dolazi na mjesto dosadašnje glavne urednice Slavice Bakić, izvijestili su u utorak iz te medijske kuće.
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Na čelo redakcije dolazi novinarka, kolumnistica i urednica koja je s Novim listom povezana više od 30 godina i jedno je od njegovih najprepoznatljivijih autorskih lica, naveli su.
Na novoj dužnosti Tihana Tomičić najavljuje viziju koju sažima kao "novi Novi list", a to je paralelno jačanje tiskanog izdanja kao srca redakcije, i ubrzana digitalna transformacija, uz očuvanje prepoznatljivog novolistovskog identiteta.
“Novi list oduvijek je bio ogledalo Rijeke, i to će i ostati. Digitalizacija u našem slučaju nije samo fraza, nego proces koji će biti vidljiv već od prvog dana na dnevnoj razini”, poručila je Tomičić, naglasivši kako je najveća prednost Novog lista lokalni sadržaj, utemeljen na novinarima koji nemaju konkurenciju u svojim sredinama.
„U vremenu brzih vijesti, lažnih informacija i sve veće uloge umjetne inteligencije, vjerodostojna lokalna informacija naš je ključni resurs“, dodaje Tomičić.
Tomičić je u Novi list stigla ranih 90-ih godina, nakon završene riječke gimnazije, i novinarski je put od početka vezala uz praćenje politike. Novinarstvo je završila na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a uz dugogodišnje praćenje riječke i županijske politike, od 2019. vodila je i zagrebačko dopisništvo Novog lista kao pomoćnica glavnog urednika. Prema podacima DZNAP-a, 2025. bila je druga najprodavanija autorica tiska i weba u Hrvatskoj, s više od 10.000 prodanih tekstova i objava.
U objavi iz te medijske kuće ističe se i da se program nove urednice, koja dolazi na mjesto dosadašnje glavne urednice Slavice Bakić, temelji na dijeljenju zajedničkih sadržaja među izdanjima grupacije Media Solutions, uz zadržavanje autonomije i uređivačke politike svakog pojedinog lista.
Uz Novi list, u grupaciju su okupljeni Glas Istre, Glas Slavonije i Zadarski list, a od prošlog tjedna izdanja su povezana i s jednim od najčitanijih nacionalnih portala dnevno.hr te najvećim zagrebačkim regionalnim portalom zagreb.info.
Predsjednik Uprave Novog lista Damir Novinić istaknuo je kako je Tomičić urednica koja iznimno dobro poznaje Novi list, njegove čitatelje i vrijednosti na kojima list počiva, a istodobno jasno vidi smjer u kojem medijska industrija ide.
''Upravo spoj poštovanja prema tradiciji i spremnosti na digitalnu transformaciju ono je što nam je u ovom trenutku potrebno. Uvjeren sam da će pod njezinim vodstvom Novi list zadržati vjerodostojnost i ozbiljnost po kojima je prepoznatljiv, uz sadržaj i korisničko iskustvo prilagođeno novom dobu“, istaknuo je Novinić.
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