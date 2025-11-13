Stečaj Glasa Istre novina: Novi list i JOJ Media pozvani na predaju dokumenata

Trgovački sud u Pazinu pozvao je Novi list i JOJ Media House da se u roku od petnaest dana izjasne o zahtjevu za dostavu dokumentacije o preuzimanju Glasa Istra Novine u stečaju uključivši i ugovore o zajmovima, prijenosu žiga i otplatnom planu.
Oglas
Zahtjev predao osnivač društva Glasa Istre
Zahtjev je predao vjerovnik Warcq d.o.o koje zastupa Vice Mandarić, ujedno i osnivač društva Glasa Istre novine, a predaja dokumentacije naložena je i stečajnom upravitelju Hrvoju Kraljičkoviću na skupštini vjerovnika održanoj krajem listopada.
"Razvidno je da stečajni upravitelj nema potpunu dokumentaciju stečajnog dužnika te da ima poteškoća u pribavljanju svih podataka koji su ključni za daljnje postupanje u ovom predmetu", ističe se u podnesku Warcqa d.o.o.
Glas Istre novine bio je izdavač dnevnog lista Glas Istre do srpnja 2023. kada je izdavanje preuzeo Novi list. Neposredno prije toga su Glas Istre novine prenijele svoj zaštićeni žig na Novi list temeljem Ugovora o prijenosu vlasništva žiga.
"Očiti sukob interesa"
Žig i pravo na izdavanje novina predstavlja cjelokupnu vrijednost društva, isticalo se u dosadašnjim dopisima Vice Mandarića. Tvrdio je i da je u trenutku sklapanja ugovora o prijenosu žiga Novi list sa svojim tadašnjim većinskim dioničarem JOJ Media house imao većinski udio u tvrtki u iznosu od 89,05 posto.
No, Mandarić je naglašavao i da je u vrijeme prijenosa žiga Ivica Božan bio istodobni član uprave Glasa Istre novina i predsjednik Nadzornog odbora Novog lista "pa je očito postojao sukob interesa". "Božan je bio dužan zatražiti suglasnost skupštine Glasa Istre Novine d.o.o. za donošenje odluke o sklapanju Ugovor o prijenosu žiga. Budući da je navedena suglasnost nije bila zatražena, navedeni ugovor o prijenosu je nevažeći i ništetan", isticalo se u Mandarićevu dopisu.
Glas Istre osnovan u rujnu 2000. godine
Stoga, tvrdio je Mandarić, postoji dužnost vladajućeg društva Novog lista i JOJ Media Housa da podmire "štetu koju je pretrpio Glas Istre novine" te da se u stečajnom postupku vjerovnici mogu naplatiti na način da se osigura plaćanje vrijednosti pune vrijednosti goodwilla i žiga. Mandarić se pritom pozivao na nalaz sudske vještakinje prema kojem je vrijednost poduzeća utvrđena u iznosu od 4.861.496,32 eura.
Glas Istre novine tvrtka je osnovana u rujnu 2000. sa 2787 eura (21.000 kuna) temeljnog kapitala, sjedište joj je u Japodskoj ulici u Puli. Osnivači tvrtke kojoj su predmet poslovanja izdavačka i tiskarska djelatnost i promidžba su Novi list, JOJ Media house a.s. i Vice Mandarić. Stečaj tvrtke bio je otvoren lani u lipnju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas