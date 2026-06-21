U KABINI ILI SOBI
Tjedan dana na brodu ili u hotelu? Provjerili smo koliko košta krstarenje Jadranom na domaćim brodovima
Većina turista, domaćih i stranih, odmor na Jadranu provodi u hotelima ili u apartmanima privatnih iznajmljivača. Pod ljetovanjem se u prvom redu smatra odsjedanje u takvom smještaju, boravak u jednom mjestu i kupanje na mjesnim plažama.
No odmor se može provesti i doslovno na moru, na raznim plovilima: od glisera, brodica i jahti do motornih jedrenjaka i velikih kruzera.
Podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) kažu da je prošle godine u hrvatske morske luke uplovilo 95 stranih brodova za kružna putovanja, koji su ostvarili 758 kružnih putovanja. Na tim brodovima bio je 1,1 milijun putnika, a ti su brodovi u hrvatskom Jadranu ukupno boravili 1.737 dana.
Skuplje je na gornjoj palubi
No DZS ne objavljuje posebna izvješća za domaće putničke brodove koji obavljaju kružna putovanja. Takvi brodovi zasad su u manjoj mjeri zastupljeni u domaćoj turističkoj ponudi. Budući da sam pojam krstarenja mnoge asocira na luksuz, nešto što je skuplje od uobičajene turističke ponude, provjerili smo je li uistinu tako i za koliko novca se može krstariti Jadranom sedam dana usred sezone, što je sve uključeno u cijenu, koliki su dodatni troškovi te je li takav oblik odmora u konačnici skuplji od boravka u hotelu.
Cijene krstarenja ponajprije ovise o samoj vrsti broda - obično su to motorni brodovi ili drveni motorni jedrenjaci. Nadalje, ovise o ruti i terminu u sezoni. Najčešće su to sedmodnevna ili osmodnevna krstarenja, na bazi polupansiona, s doručkom i ručkom na brodu, a večerom u vlastitom aranžmanu u luci u kojoj se pristaje. Cijena ovisi i o tome nalazi li se kabina, u pravilu dvokrevetna, na donjoj ili gornjoj palubi. One na gornjoj palubi skuplje su stotinjak eura po osobi.
Od 400 do 2.000 eura po osobi
Cijene sedmodnevnih krstarenja koje smo našli na internetskim stranicama domaćih turističkih agencija i organizatora takvih putovanja, u rasponu su od 400 pa do 2.000 eura po osobi, dok se u de luxe ponudama penju do 2.600 eura u srpnju i 3.000 eura u kolovozu.
Primjerice, jedna od dužih ruta je krstarenje od Krka pa sve do Visa. Redovna cijena takvog krstarenja s pristajanjima u Zadru, Primoštenu, Hvaru, Visu te Kornatima i Dugom otoku na povratku, sa smještajem u dvokrevetnoj kabini na donjoj palubi je 1.200 eura po osobi, a na gornjoj palubi 1.300 eura.
Luksuzna krstarenja i do 3.900 eura
Krstarenje, pak, od Krka preko Raba, Zadra, otoka zadarskog arhipelaga te Malog Lošinja i Cresa košta 1.040, odnosno 1.140 eura po osobi.
Sedmodnevno krstarenje iz Makarske koje uključuje pristajanja u Korčuli, Dubrovniku, na Mljetu i Hvaru te u Trogiru i Bolu početkom kolovoza košta 640 ili 680 eura po osobi, ovisno o tome je li kabina na donjoj ili gornjoj palubi.
Luksuzno sedmodnevno krstarenje tradicionalnim jedrenjakom od Trogira preko Hvara, Korčule i Mljeta do Dubrovnika i natrag, sa smještajem u kabini na skupljoj, gornjoj palubi u srpnju košta 2.400, a u kolovozu 2.900 eura po osobi, a u najskupljoj (superior VIP) varijanti 3.300 i 3.900 eura.
Što je u cijeni, a što su dodatni troškovi?
Svemu tome treba pribrojiti i troškove koji nisu uključeni u osnovnu cijenu aranžmana: obveznu lučku pristojbu (od 30 do 50 eura najčešće), boravišnu taksu i administrativne naknade u iznosima od po desetak eura te putno osiguranje od nezgode. Doplata za osigurano parkiralište putnikovog vozila u polaznoj luci najčešće košta 90 eura za tjedan dana.
Uz doručak i ručak (ili večeru) na brodu, u cijene krstarenja obično su uključeni voda za piće iz aparata, voće i grickalice, korištenje ležaljki na palubi broda i madraca za kupanje te besplatni wi-fi. Sve ostalo plaća se zasebno.
Također, u pravilu nije dozvoljeno voditi kućne ljubimce na krstarenja, a putovanja se ne preporučuju osobama s ograničenom pokretljivošću.
Usporedbe radi, u srpnju su prosječne cijene sedmodnevnih polupansionskih aranžmana za dvije osobe u hotelima s tri ili četiri zvjezdice u rasponu od 1.400 do 3.000 eura, odnosno 2.200 eura u prosjeku. U kolovozu su cijene nešto više: od 1.500 do 3.200 eura ili 2.350 eura u prosjeku. Ispada da su cijene odmora u hotelu i na brodu u prosjeku slične.
Na krstarenje najčešće s partner(ic)om
No krstarenje je dinamičnije jer turisti su na taj način svaki dan u drugoj luci i na drugoj plaži, a isplativije je jer se za sličnu cijenu kao u hotelu posjeti više mjesta.
Prema istraživanju "Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj u 2022. godini" (novije nismo našli, ali trendovi se otada vjerojatno nisu značajnije mijenjali) koje je naručila Hrvatska turistička zajednica, među putnicima na domaćim brodskim kružnim putovanjima (krstarenjima) najviše je bilo onih srednje životne dobi, od 30 do 49 godina, a prosječna dob putnika bila je 44 godine. Na krstarenje se, prema tom istraživanju, najčešće odlazi s partnerom (49 posto), a slijede odlasci s prijateljima (29 posto) te obitelji (19 posto). Čak 96 posto putnika te je godine ostvarilo četiri do sedam noćenja, a preostalih 4 posto putnika odlučilo se za krstarenja duža od osam dana.
Putnici na domaćim brodskim kružnim putovanjima u Hrvatskoj su te godine u prosjeku trošili 338 eura na dan po osobi. Najveći dio izdataka, 60 posto, odnosio se na cijenu krstarenja, a od ostalih troškova putnici na krstarenjima najviše su izdvajali na hranu i piće u ugostiteljskim objektima - 18 posto.
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