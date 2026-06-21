Tjedan dana na brodu ili u hotelu? Provjerili smo koliko košta krstarenje Jadranom na domaćim brodovima

No DZS ne objavljuje posebna izvješća za domaće putničke brodove koji obavljaju kružna putovanja. Takvi brodovi zasad su u manjoj mjeri zastupljeni u domaćoj turističkoj ponudi. Budući da sam pojam krstarenja mnoge asocira na luksuz, nešto što je skuplje od uobičajene turističke ponude, provjerili smo je li uistinu tako i za koliko novca se može krstariti Jadranom sedam dana usred sezone, što je sve uključeno u cijenu, koliki su dodatni troškovi te je li takav oblik odmora u konačnici skuplji od boravka u hotelu.