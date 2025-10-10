Oglas

9,1 posto više nego lani

Raste broj stranih kruzera po Jadranu, evo odakle najčešće dolaze

Hina
10. lis. 2025. 09:46
kruzer (2)
Pixabay/Ilustracija

Strani kruzeri po hrvatskom Jadranu u prvih osam ovogodišnjih mjeseci ostvarili su 505 kružnih putovanja ili 9,1 posto više nego u isto lanjsko vrijeme, a na njima je bilo 692 tisuće ili tri posto više putnika, podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Samo u kolovozu ove godine strani su brodovi ostvarili 128 kružnih putovanja ili 21 posto više nego u lanjskom kolovozu, a na njima je u Hrvatsku došlo 175,6 tisuća putnika ili 11,6 posto više.

Brojke pokazuju i da je kružnih putovanja stranih brodova u kolovozu ove godine bilo 20-ak više, s oko 20 tisuća više putnika.

Time je kolovoz za strane kruzere u Hrvatskoj bio najjači ovogodišnji mjesec, nakon srpnja u kojemu je bilo 125 kružnih putovanja.

Dvije županije prednjače

Kolovoz je pojačao pokazatelje za prvih osam mjeseci ove godine, tijekom kojih je samo u veljači i ožujku bilo manje kružnih putovanja stranih kruzera nego prošle godine.

Ukupno je na kružna putovanja u prvih osam mjeseci po hrvatskom Jadranu doplovilo 76 stranih brodova, što je osam ili 12 posto više nego u istim mjesecima lani, dok porast broja putovanja i putnika na njima znači i da je putovanja bilo 42 više nego lani, a putnika oko 29 tisuća više.

Od stranih brodova, najviše putovanja u osam mjeseci odnosi se na brodove pod zastavom Malte, a onda pod zastavama Bahama, Paname i Norveške.

Dvije županije su na Jadranu ti brodovi posjetili najviše - Dubrovačko-neretvansku gdje je ostvareno gotovo 47 posto od ukupnih kružnih putovanja u osam mjeseci, te Splitsko-dalmatinsku gdje je bilo 22 posto tih putovanja.

Među lukama ističu se Dubrovnik, Split i Zadar koje su strani brodovi na kružnim putovanjima najviše posjećivali u prvih osam mjeseci, a slijede Zadar,  Korčula, Hvar, Rovinj i Šibenik.

Teme
DZS državni zavod za statistiku kruzeri kružna putovanja turizam

