„Rast od 5 posto u turističkim dolascima i 7 posto u noćenjima u prvih pet mjeseci ove godine potvrđuje da mjere i politike koje provodimo daju konkretne rezultate, osobito u jačanju predsezone i posezone te razvoju cjelogodišnjeg turizma. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježe vrlo dobre trendove”, navela je HTZ u svom priopćenju riječi ministra turizma i sporta Tonča Glavine.