Tko će biti novi šef Hrvatskih šuma? Poznato ime favorita, čeka se Plenkovićevo odobrenje

DP-ov kandidat za ravnatelja Hrvatskih šuma ima najviše šanse za izbor. Iz te stranke tvrde da i dalje treba rješavati afere u ovoj državnoj tvrtci, uoči saborske rasprave o godišnjem izvješću o radu Ivana Turudića
Oglas
Iako ga je premijer Andrej Plenković razriješio dužnosti prije šest mjeseci, Nediljko Dujić je i dalje ravnatelj Hrvatskih šuma koje su upale u novu korupcijsku aferu.
Domovinski pokret je, sukladno ranijem dogovoru, već dostavio imena potencijalnih kandidata za Dujićeva nasljednika. Raniji kandidat Željko Bodrožić je otišao u mirovinu.
RTL neslužbeno doznaje kako je sada najizgledniji kandidat za tu poziciju DP-ov gradonačelnik Iloka, Joško Radanović. Iz Vlade su za RTL neslužbeno potvrdili kako je on najozbiljniji kandidat. Čeka se samo odobrenje premijera.
"Apsolutno mi je neprihvatljivo da se uhićenja i ovakvi propusti jednoj upravi događaju dok su na dužnosti. Ne radi se o spajalicama i uredskom priboru, nego o strateškim resursima", rekao je DP-ov ministar poljoprivrede David Vlajčić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas