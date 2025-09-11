Oglas

dujićev nasljednik

Tko će biti novi šef Hrvatskih šuma? Poznato ime favorita, čeka se Plenkovićevo odobrenje

N1 Info
11. ruj. 2025. 20:17
DP-ov kandidat za ravnatelja Hrvatskih šuma ima najviše šanse za izbor. Iz te stranke tvrde da i dalje treba rješavati afere u ovoj državnoj tvrtci, uoči saborske rasprave o godišnjem izvješću o radu Ivana Turudića

Iako ga je premijer Andrej Plenković razriješio dužnosti prije šest mjeseci, Nediljko Dujić je i dalje ravnatelj Hrvatskih šuma koje su upale u novu korupcijsku aferu.

Domovinski pokret je, sukladno ranijem dogovoru, već dostavio imena potencijalnih kandidata za Dujićeva nasljednika. Raniji kandidat Željko Bodrožić je otišao u mirovinu.

RTL neslužbeno doznaje kako je sada najizgledniji kandidat za tu poziciju DP-ov gradonačelnik Iloka, Joško Radanović. Iz Vlade su za RTL neslužbeno potvrdili kako je on najozbiljniji kandidat. Čeka se samo odobrenje premijera.

"Apsolutno mi je neprihvatljivo da se uhićenja i ovakvi propusti jednoj upravi događaju dok su na dužnosti. Ne radi se o spajalicama i uredskom priboru, nego o strateškim resursima", rekao je DP-ov ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Hrvatske šume Joško Radanović

