Tko će sutra loviti ribu? Mladi sve rjeđe biraju ribarstvo

Komiža ima prednost jer na malom području djeluje veći broj ribara, pa su se organizirale i otkupne stanice. Ribarska zadruga otkupljuje ribu, uglavnom ulovljenu parangalima, što znači dobru kvalitetu. Ranije se dio ribe izvozio u Italiju, no zbog troškova i viškova danas smo fokusirani na domaće tržište. Kroz udruživanje i dobar menadžment vidimo velik potencijal u brendiranju – Komiža ima snažan identitet ribarskog mjesta, a proizvodi iz viškog arhipelaga povezani su s Geoparkom i imaju međunarodnu ekološku oznaku. Sve su to alati koji mogu osigurati bolju cijenu ribe jer se teško natjecati s uvoznim lobijima i njihovim niskim cijenama. Brendiranje je nužno kako bismo zadržali radnu snagu jer bez pristojnih primanja nitko neće ostati u ovom sektoru.