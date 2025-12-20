Tko je odgovoran za nesreću dječaka u Osijeku? "Ta je petarda morala biti više kategorije, a one su sada zabranjene"

Operativno dežurstvo I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin sinoć je u 21:30 zaprimilo dojavu da je na Objedinjeni hitni bolnički prijem Kliničkog bolničkog centra Osijek zaprimljen desetogodišnji dječak, kojemu je na Trgu slobode u Osijeku eksplodirala petarda u ruci.
Dijete je teško ozlijeđeno i amputirana su mu dva prsta lijeve ruke. Zaprimljen je u KBC Osijek, gdje su mu amputirana dva prsta lijeve ruke. Stručnjak za oružje i balistiku Rade Stojadinović za Dnevnik.hr. ističe da je ta petarda morala biti više kategorije.
"F2, F3, to su sredstva koja su jača, u te razrede spadaju i petarde, ali su one zabranjene uopće za korištenje. F2, F3 su u prodaji od 15. prosinca do 1. siječnja i mogu ih kupiti stariji od 18 godina, ali se mogu koristiti samo od 27. 12. do 1 siječnja", kaže.
"To je petarda koja mu je eksplodirala u ruci i ona je mogla nanijeti tešku tjelesnu ozljedu koja je mogla rezultirati amputacijom prstiju. Taj mali nesretnik je svakako imao petardu u rukama", kaže stručnjak za oružje i balistiku dodajući kako se tu može raditi i o kaznenoj odgovornosti ako je petardu dobio od roditelja.
"Podsjećamo građane da pirotehnička sredstva nisu igračke te apeliramo na roditelje da ih ne kupuju djeci. Pirotehnička sredstva nisu bezopasna, pogotovo kada su u dječjim rukama. Mogu uzrokovati ozljede, požare, a njihova uporaba može biti itekako opasna u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi", naveli su iz policije nakon nesreće te dodali:
"Također, upozoravamo roditelje i skrbnike da u slučaju kada policija zatekne dijete mlađe od 14 godina u posjedu ili korištenju zabranjenih pirotehničkih sredstva, oni odgovaraju za taj prekršaj jer mlađi od 14 godina ne mogu koristiti nikakva pirotehnička sredstva."
