Tko plaća teret krize i dokad HEP može izdržati minuse?

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Vlada sada pomaže građanima i poduzetnicima, i to je nedvojbeno. No mnogi analitičari, ali i politički protivnici premijera, podsjećaju da se to čini našim novcem, odnosno proračunskim, a novac se isisava i iz državnih tvrtki poput HEP-a.

Vlada je danas usvojila paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima, vrijedan 1,7 milijardi eura. Pomaže se svim kućanstvima i svim poduzetnicima, ali postavlja se pitanje dokad HEP može izdržati minuse.

“Održati HEP ne samo na nogama, nego zadržati ga kao snažnu kompaniju koja će imati kapacitet i sredstva za daljnje investicije i ulaganje u energetsku tranziciju, a to je fokusiranje na obnovljive izvore”, tvrdi predsjednik Vlade Andrej Plenković.

I dok premijer govori da će HEP ostati na nogama i još investirati, ekonomski stručnjak misli posve drugačije.

“Ovo s HEP-om je destrukcija radi destrukcije. Kupuj po 10, prodaj po 8” Primorac: HEP može računati na državu u pogledu dokapitalizacije

“Mi imamo dvije godine jeftiniju struju da bi idućih 10 godina imali ekstremno skupu struju. Država ako ide u dokapitalizaciju HEP-a, morat će to učiniti zaduživanjem. Na globalnom tržištu će morati reći ‘dajte nam 2 milijarde eura da to jednostavno spalimo’. Recite u banci da imate super poslovni model, da kupujete po 10, a prodajete po 8, nađite mi banku koja će vas po tom poslovnom modelu kreditirati”, rekao je ekonomist Neven Vidaković.

Vlada daruje potporama, a trgovački centri, pa i pojedini poduzetnici, vraćaju većim cijenama.

“Ne bih rekao da samo pozivamo na solidarnost, vidjeli ste aktivnosti Inspektorata u siječnju kada smo imali više nego jasne indikacije o neopravdanom podizanju cijena prilikom konverzije u euro, prilikom čega su oni koji su to činili neopravdano dobili ozbiljne kazne”, rekao je danas Plenković.

Hrvatska udruga poslodavaca zadovoljna je mjerama jer im omogućuje lakše planiranje zbog subvencionirane cijene struje.

“Nas je strah što će se desiti na jesen. Ovo daje sigurnost poslodavcima da imamo minimiziran rizik. Naravno, jasno je iz aviona da je većina mjera usmjerena građanima i da se želi zaštititi socijalno najugroženije”, rekao je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mihael Furjan.

Iako država subvencionira cijenu struje, nekim su građanima stigli veći računi

Saborska oporba kaže kako će minuse HEP-a i subvencije platiti porezni obveznici, kao i uvijek.

“Sve će to na kraju platiti građani. Zato je neumjesno kada Plenković predstavlja mjere kao neku milost”, komentirala je saborska zastupnica Sandra Benčić.

Kritiku ima i Božo Petrov:

“HEP umjesto da bude regionalna liderska tvrtka koja je mogla biti glavna za više država svela se na gubitaša, ali to pokazuje na koji način upravljaju njome ljudi koji su na njeno čelo došli političkim linijama.”

Novost u paketu mjera jest to da neće poskupjeti zakup poslovnog prostora u vlasništvu države, a smanjuje se i naknada za obnovljive izvore velikim potrošačima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.