Regija je preplavljena legalnim oružjem: “Tragedija se mora dogoditi”

Novinari Ilija Radić (RTL) i Vanja Moskaljov (Tportal) bili su gosti Točke na tjedan s Milom Moralić.

Govoreći o tragičnim događajima u Srbiji proteklog tjedna, Moskaljov kaže kako Srbija prednjači u praksi posjedovanja oružja u ovoj regiji. “Treba ograničiti pristup oružju. Ako imate oružje doma, a niste odgojili dijete da se to oružje ne koristi ni u kojem slučaju, ono ga može uzeti kad se osjeti ugroženo. Zato ga treba smanjiti. Vučić je to najavio kao da će se preko noći proći po kućama i uzeti to”, govori.

“Odmah se vidjelo da je dječak znao pucati. Kad kupite automobil, kupite ga da ga vozite. Kad kupite oružje, kupite ga da ga koristite. Što će ikome oružje doma? To nije igračka, a pogotovo nije situacija da vodite svoje dijete u streljanu da s 13 godina nauči pucati. To je strašno što je taj čovjek napravio… Sprski predsjednik je svojstveno sebi, od najveće tragedije napravio platformu za veličanje sebe i opet je on najveća žrtva. Zgrozio me podatak o tome koliko je legalnog oružja u Srbiji, tragedija se mora dogoditi”, kaže Radić.

Moskaljov kaže da su se odmah nakon masakra počeli otvarati lažni profili po mrežama koji šire strašne poruke o ponavljanju zločina. “Hrpa klinaca po TikTokovima, Instagramima… Doslovno bi morali iskljućčiti internet da biste spriječili širenje svega toga…”, govori dodajući da je činjenica da se to događa. “Hoće li policija ići i gasiti jedan po jedan taj profil? To su smiješne stvari”, kaže i upozorava da bi moglo doći i do prevelike kontrole i ugrožavanja slobode govora i izražavanja.

Radić komentira i na ponašanje i retoriku srpskog predsjednika koji stalno upozorava da su svi protiv Srbije koja opet stvara osjećaj straha. “To sve doprinosi ovoj situaciji. Ljudi u toj državi žive u stanju tinjajućeg straha kojeg se ne mogu riješiti”, govori.

Na pitanje može li se ovakva situacija ponoviti i u Hrvatskoj, Moskaljov kaže da se možemo nadati da će ovakvo nešto potaknuti promjene, da se školama osiguraju pedagozi, psiholozi… “Bojim se da će se o tome pričati dva tri tjedna i onda će se zaboraviti”, kaže. “Nije da u HRvatskoj nismo imali sličnih primjera. 2001. je 14-godišnjak s puškom došao u školu, ranio ili ubio profesoricu i učenika. Nije to tako često kao u Americi… Imali smo i nedavno 17-godišnjaka koji su pucali, boli se noževima, napadali profesore… Odavno smo trebali napraviti cijeli niz mjera. Najbolja mjera je prevencija”, kaže.

“Nove generacije imaju i problem da iz roditeljskog doma izlaze nespremni na bilo kakvu vrstu neuspjeha. Izgubila se situacija da je prosječnost prihvatljiva. Djeca su pod pritiskom, a taj se pritisak ne rješava na pravi način”, kaže Radić navodeći primjere degradacije profesora i učitelja. “Ako roditelji ne uče djecu poštovanju prema profeosrima, naravno da će djeca izgubiti potrebu da poštuju autoritet”, govori.

