Što se smije, a što ne smije u studenom? "Seka Aleksić u Splitu napunila klub dan uoči prosvjeda, nitko nije ni zucnuo"

Manifestacija "Dani srpske kulture u Vukovaru" - po svemu sudeći bit će otkazana. Iako organizatori iz Srpskog društva prosvjeta, SNV-a i Zajedničkog vijeća općina tu informaciju još ne potvrđuju - za N1 je to otkrio pjesnik iz Srbije koji je trebao nastupiti u pjesničkim večerima, ali su mu organizatori otkazali dolazak iz sigurnosnih razloga. I danas niz političkih reakcija i analiza na sve veću radikalizaciju i polarizaciju u društvu.

Izložba "Srpkinja - heroina velikog rata" mora biti otkazana, inzistira drugi dan zaredom vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.

"Veliki dio hrvatske javnosti gleda na tu izložbu kao na provokaciju i na organizatorima je velika odgovornost", rekao je.

"Odluka o izložbi još nije donijeta"

Organizatori odluku do zaključenja ovog priloga nisu donijeli, no Pavličeka pitaju jesu li na rasporedu otkazivanja samo njihovi programi.

"Službeni zahtjev gradonačelnika Grada Vukovara Marijana Pavličeka smo zaprimili, a sastanak na tu temu još uvijek nije održan. Pun naziv izložbe je "Srpkinja - heroina Velikog rata", a otvaranje je planirano za 11.11., povodom Dana primirja u Prvom svjetskom ratu. Odluka o izložbi još nije donijeta. Također, možete uputiti pitanje gradonačelniku da li će večeras, 10.11., biti održana predstava "Vrata do" u Hrvatskom domu, kao i stand up komedija "Vrlo dovoljan", koja je najavljena za 28.11."

No vijest o dome da će srpsko kulturno društvo Prosvjeta ipak otkazati dio svojih programa iz manifestacije Dani srpske kulture - stiže iz Beograda. Jedan od umjetnika, počasni predsjednik Adligata Viktor Lazić, koji je trebao nastupati na susretu pjesnika, čitao je za N1 dio otkazanog repertoara (što možete poslušati u prilogu).

Što se u studenom smije događati, a što ne zbog pijeteta prema vukovarskim žrtvama sve je teže odgonetnuti. Seka Aleksić napunila je poznati splitski klub samo dan uoči prosvjeda Torcide - nitko nije zucnuo, a u Rijeci je policija morala rastjerati maskiranu ekipu u sačekuši za mlade karataše iz Srbije, govori naša Nataša Božić.

Vladajući pozivaju na smirivanje tenzija - posebno ljevicu i medije koji, kažu, raspiruju reakciju desnice.

"Kampanja HDZ-a je odgovornost prebaciti na ljevicu i medije, a ekstremna desnica im se otela kontroli", kaže sociolog Dragan Bagić.

"Mjesec političkog profiterstva"

Na političkoj sceni reakcije bujaju, Srbi i Hrvati, ustaše i partizani, o tome se uvijek kod nas rado raspravlja. Tvrda desnica nalazi opravdanje čak i za ekipu koja prosvjeduje u fantomkama i s palicama.

"To su prekršitelji javnog reda i mira a ne nasilnici", izjavio je u Novom danu povjesničar i bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović.

Pod reflektorom je bila i izložba posvećena Dejanu Medakoviću - Srbinu čiju su obitelj ustaše potjerale iz Zagreba, a kasnije je sudjelovao u kreiranju Memoranduma SANU.

Studeni se iz mjeseca pijeteta i domovinskog zajedništva pretvara u mjesec političkog profiterstva na ideološkim pitanjima. Opet. Očito je političarima i o 41. i o 91. lakše razgovarati nego li o spajanju kraja s krajem - od prvog do prvog, zaključila je Nataša Božić.