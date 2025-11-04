predsjednik SNV-a
Boris Milošević o upadu maskiranih muškaraca među folkloraše: “Ovo mora biti crvena linija za društvo”
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Boris Milošević u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak komentirao je jučerašnji incident u Splitu kada su mlađe i maskirane muške osobe prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine.
"Bili su u strahu, u stanju šoku..."
Boris Milošević opisao je detalje incidenta u Splitu:
"Teško je to opisati i objasniti. Da jedan potpuno benigan, mali kulturni događaj gdje nastupaju umirovljenici i djeca, privuče nečiju pažnju takve vrste da dođe i to zabrani prijetećim tonom. Nazvao me član Predsjedništva SNV-a koji je išao na tu manifestaciju, rekao da ne može ući, da se nešto događa, da vidi 100 do 150 mlađih ljudi i da su svi u crnom, bio je zabrinut. Nevjerojatno da benigan kulturni događaj dođe pod svjetlo javnosti na takav način.
Sudionici su otišli pod prijetnjama, iako im je govoreno da im se ništa neće dogoditi, bili su u strahu, u stanju šoka da je nešto takvo moguće. Da netko dođe u crnim kapuljačama i kaže ne možete to održati. To je strašno, ogorčen sam da se to dogodilo, to je čisti fašizam i posljedica sotonizacije zajednice svih vrsta aktivnosti", kaže nam Milošević.
Podsjeća i na brojne druge primjere netrpeljivosti prema pripadnicima srpske zajednice u Hrvatskoj.
"Ističu se Novosti kao najspornije, stalno se prebacuje na Novosti, pojavi se svinjska kuga - optužuje se da se vodi specijalni rat, zastupnici su neprijatelji Hrvatske i četnici, kulturni centri su špijunski, obrazovanje manjinsko - tko zna što oni uče, po kojem programu. Trebaju se baviti samo folklorom, sada ne može ni folklor. Neka jave adresu gdje da pošaljemo program za folklor pa da nam kažu gdje možemo i kada, koji programi mogu. Ovo treba biti crvena linija za društvo, ne samo za našu zajednicu. Nama je teško naći prostor za naš program."
"Svi se kao društvo moramo zamisliti"
"U nekim sredinama naši ljudi kažu da ne bi previše plakata, ne bi da se to vidi jer se boje. To nije dobro. Jučerašnji program je trajno otkazan, a bit će otvaranje izložbe u Splitu, ali imamo Dane srpske kulture u 16 mjesta, likovne radionice za djecu, zamislite da je danas trebala biti radionica za djecu. Koji bi roditelj poslao svoje dijete? I jučer je bilo djece. Svi se kao društvo moramo zamisliti, politika pogotovo, očekujem oštru osudu političkih aktera i jasnu reakciju države", dodao je.
"Ne mogu Srbi, ne može ćirilica"
Milošević navodi da se klima u društvu promijenila: "Netko se osjetio pozvanim raditi ono što misli da može, kao što je ovo u Splitu. Vidjeli smo i navijačku skupinu koja je vikala "mi smo ustaše", osjećaju se jakima i nedodirljivima da mogu raditi što hoće. Podložni su manipulacijama, sigurno. Ovo jučer je zabrinjavajuće, prva informacija je bila da je tu 100, 150 ljudi obučenih u crno, ali koliko god da ih je bilo - na malo kulturno događanje vrlo brzo je došla organizirana grupa koja je rekla ne možete to raditi, ne mogu Srbi, ne može ćirilica."
Predsjednik SNV-a navodi da se zapravo radi o vrijeđanju žrtve Vukovara: "Kulturna događanja se događaju, život nije stao, oko samog 18. nema događanja, nije da nismo vodili računa. Gdje je datum kada možemo i na kojim lokacijama? Ako želimo biti ravnopravni građani, moramo imati kulturne manifestacije u centrima gradova gdje im je i mjesto."
