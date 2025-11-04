Boris Milošević o upadu maskiranih muškaraca među folkloraše: “Ovo mora biti crvena linija za društvo”

Milošević navodi da se klima u društvu promijenila: "Netko se osjetio pozvanim raditi ono što misli da može, kao što je ovo u Splitu. Vidjeli smo i navijačku skupinu koja je vikala "mi smo ustaše", osjećaju se jakima i nedodirljivima da mogu raditi što hoće. Podložni su manipulacijama, sigurno. Ovo jučer je zabrinjavajuće, prva informacija je bila da je tu 100, 150 ljudi obučenih u crno, ali koliko god da ih je bilo - na malo kulturno događanje vrlo brzo je došla organizirana grupa koja je rekla ne možete to raditi, ne mogu Srbi, ne može ćirilica."