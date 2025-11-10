Pavliček o izložbi Srpkinja: Nije vrijeme za ovaj program. Sva je odgovornost na organizatorima

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček izjavio je u ponedjeljak kako i dalje smatra da je izložba "Srpkinja" čije je otvorenje najavljeno za utorak u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru loše datumski tempirana te je sva odgovornost za njezino održavanje na organizatorima.
"Kao gradonačelnik Vukovara dao sam do znanja da nije vrijeme za ovaj program s obzirom na sva događanja u Hrvatskoj, a posebice što ulazimo u dane sjećanja na žrtve Vukovara i toga organizatori moraju biti svjesni. Nema pedlja hrvatske zemlje u gradu Vukovaru koji nije natopljen krvlju hrvatskih branitelja i oni preuzimaju apsolutnu odgovornost i očekujem odgovorno ponašanje, i samih organizatora i svih manjinskih institucija", kazao je Marijan Pavliček.
Rekao je i kako tjednima poziva da se dane sjećanja na žrtve Vukovara obilježi dostojanstveno s pijetetom prema toj žrtvi. "To žrtva od nas očekuje, a najmanje što se može očekivati, ne daj Bože, neko nasilje i slično", rekao je.
Potvrdio je i da je pozvan na sastanak u Zajedničko vijeće općina, ali zbog brojnih obveza nije u mogućnosti otići.
"Ponavljam, sva je odgovornost na organizatorima", poručio je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček koji je na Trpinjskoj cesti u vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo Naselje bio nazočan otvorenju spomen sobe posvećene generalu Blagi Zadri.
Pavliček je u nedjelju zatražio od organizatora Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da izložbu "Srpkinja, heroina Velikog rata" odgode "izvan studenoga".
Potpredsjednica SDSS-a Dragana Jeckov odgovorila mu je kako nema potrebe da se između njega i organizatora te izložbe vodi rasprava putem medija već je potrebno razgovarati.
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izjavila je u nedjelju kako ne vidi smisao i neprihvatljivo joj je da se baš u tjednu komemoriranja žrtava Domovinskog rata u Vukovaru organizira izložba fotografija "Srpkinja", ustvrdivši da nije u pitanju sadržaj nego dojam.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
