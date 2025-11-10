Pavliček o izložbi Srpkinja: Nije vrijeme za ovaj program. Sva je odgovornost na organizatorima

"Kao gradonačelnik Vukovara dao sam do znanja da nije vrijeme za ovaj program s obzirom na sva događanja u Hrvatskoj, a posebice što ulazimo u dane sjećanja na žrtve Vukovara i toga organizatori moraju biti svjesni. Nema pedlja hrvatske zemlje u gradu Vukovaru koji nije natopljen krvlju hrvatskih branitelja i oni preuzimaju apsolutnu odgovornost i očekujem odgovorno ponašanje, i samih organizatora i svih manjinskih institucija", kazao je Marijan Pavliček.