Tomašević: Najoštrije osuđujem slavljenje NDH i atmosferu prijetnji

08. stu. 2025. 00:18
23.09.2025., Zagreb - Obiljezavanje pocetka radova na Podrucnom objektu Djecjeg vrtica Remetinec. gradonacelnik Zagreba Tomislav Tomasevic Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Nakon okupljanja na kojem je oko 50 mladića u fantomkama kod SKC u Zagrebu skandiralo "Hrvatska, Nezavisna država" i na kojem sunapadnute dvije novinarke oglasio se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i iznio snažne osude NDH i podsjetio na kojim vrijednostima ona počiva

"Najoštrije osuđujem slavljenje Nezavisne Države Hrvatske i atmosferu prijetnji na rubu političkog nasilja od strane grupe maskiranih osoba u centru Zagreba povodom Dana srpske kulture.


Zagreb i Hrvatska se ne vole pozivanjem na NDH koja je donijela rasne zakone i sustavno ubijala ljude u koncentracijskim logorima jer su druge vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. Hrvatska se temelji na Ustavu i vladavini prava i nitko ne smije biti iznad zakona", napisao je Tomislav Tomašević.


NDH dani srpske kulture tomislav tomašević ustav zagreb

