Tomašević: Najoštrije osuđujem slavljenje NDH i atmosferu prijetnji

Nakon okupljanja na kojem je oko 50 mladića u fantomkama kod SKC u Zagrebu skandiralo "Hrvatska, Nezavisna država" i na kojem sunapadnute dvije novinarke oglasio se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i iznio snažne osude NDH i podsjetio na kojim vrijednostima ona počiva
Oglas
"Najoštrije osuđujem slavljenje Nezavisne Države Hrvatske i atmosferu prijetnji na rubu političkog nasilja od strane grupe maskiranih osoba u centru Zagreba povodom Dana srpske kulture.
Zagreb i Hrvatska se ne vole pozivanjem na NDH koja je donijela rasne zakone i sustavno ubijala ljude u koncentracijskim logorima jer su druge vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. Hrvatska se temelji na Ustavu i vladavini prava i nitko ne smije biti iznad zakona", napisao je Tomislav Tomašević.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas