Tomašević: Roditelji će odlučivati žele li djecu na zdravstvenom odgoju

„Ono što oni traže je da se roditelje uključi u odlučivanje, roditelji će biti uključeni kad će odlučivati žele li da njihova djeca idu na tu izvanasatvnu izbornu aktivnost ili ne“, rekao je Tomašević upitan za prosvjed Inicijative roditelja Karte na stol koja traži da se i roditelje uključi u izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja.