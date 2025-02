Glavina o Soptinoj tvrdnji da se ne osjeća odgovornim: Stvar je jasna

Podijeli :

Josip Regovic/PIXSELL

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i član Skupštine Jadrolinije izjavio je u utorak nakon sastanka parlamentarne većine da će Vlada na temelju izvješća o nesreći broda Lastovo u kojoj su stradali pomorci iznijeti jedinstven stav o raspuštanju Uprave Jadrolinije.

Imamo izvješće resornog ministarstva i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu koja se u najvećoj mjeri podudaraju, a postoji i istraga koju provodi Državno odvjetništvo RH čije izvješće još nemamo, ali ćemo imati u određenom trenutku, rekao je Glavina u izjavi novinarima u Banskim dvorima. Dodao je da su u skupštini Jadrolinije članovi Vlade po funkciji i da je logično da će imati jedinstven Vladin stav po tom pitanju.

Upitan za komentar tvrdnje predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte da se ne osjeća odgovornim, Glavina je rekao da se iz iscrpnog izvještaja može dosta toga iščitati te da je stvar jasna što se tiče odgovornosti. Predsjednik i članovi Vlade nakon tragedije jasno su komunicirali da će se nakon provedene istrage znati što se točno dogodilo i gdje leži odgovornost, dodao je.

Vlada će smijeniti cijelu Upravu Jadrolinije!

“Učinit će se jedino logično”

Učinit će se jedino logično, a to je raspuštanje cijele Uprave Jadrolinije, ubrzo će se imenovati vršitelj dužnosti kako bi se Jadrolinija, kao izrazito bitna tvrtka za RH, na primjeren način pripremila za nadolazeću turističku sezonu, najavio je.

Na upit hoće li zatražiti da javno bude objavljeno i očitovanje Jadrolinije na dva javna izvješća u kojima se krivnja svaljuje na pomorce, Glavina je rekao da se to pitanje može otvoriti na skupštini, no da je u konačnici to možda potpuno irelevantno s obzirom na to da je jasan stav Vlade o raspuštanju cijele Uprave Jadrolinije.

Kada je riječ o edukaciji pomoraca, rekao je da sustav edukacije postoji, ali da nije bio “dovoljno adekvatan” te da na to u svome izvješću upućuje i Agencija i daje rok od tri mjeseca, ne samo za Jadroliniju, nego za sve tvrtke koje se bave prijevozom putnika na moru, vezan uz sigurnosne standarde kako bi se dodatnom edukacijom povećala sigurnost.

Ključni ciljevi izvješća

Jedan od ključnih ciljeva izvješća je da saznamo gdje leži najveći problem i da se takva i slična tragedija više nikada ne ponovi, istaknuo je Glavina.

David Sopta: Spreman sam se povući s mjesta predsjednika Uprave Jadrolinije

Vezano uz zahtjeve za ostavkom ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića za kojega obitelji stradalih pomoraca drže da i on snosi dio odgovornosti, Glavina je rekao da u tome prednjači oporba te kako u Vladi smatraju da nije primjereno da se tragedija koristi za politička prepucavanja. Izrazivši duboku i najiskreniju sućut obiteljima stradalih pomoraca s kojima se pokušava postići sporazum, rekao je da razgovori teku u dobrom tonu i u “visokoj su fazi” te treba pričekati da se dovrše u potpunosti kako bi se i taj dio mogao zaključiti.

Na pitanje o stabilnosti vladajuće koalicije odgovorio je da nije bilo govora o recentnim događajima. Podsjetio je da je donesena odluka o imenovanju novog ministra poljoprivrede te da slijedi potvrđivanje u Hrvatskom saboru. Smatra da će se to realizirati kako je dogovoreno i u tome ne vidi problem. Bitno je da Ministarstvo poljoprivrede ima ministra koji preuzima resor i ključna je osoba u cijelom lancu, naglasio je Glavina.

