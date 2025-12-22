Tradicionalna blagdanska košarica košta 626 eura. "Dramatično su porasle cijene hrane!"

Nezavisni hrvatski sindikati objavili su koliko ove godine košta blagdanska potrošačka košarica.
Tradicionalna blagdanska potrošačka košarica za 2025. godinu iznosit će, kazali su danas iz NHS-a, 626,74 eura (prošle godine 540,58 eura).
Srednja košarica ove godine iznosit će 253,03 eura (prošle godine 218,28 eura). Srednja košarica može biti još i skromnija, odricanjem od još nekih blagdanskih sadržaja stola, pa ju je, u vrlo skromnom obliku, moguće spustiti i na 140,53 eura (prošle godine 121,93 eura).
Tome treba pridodati i trošak božićnog drvca, za neke prirodnog ili umjetnog (za sve koji nemaju spremljeno umjetno od ranijih godina) ili čak samo grane koju ponekad mogu dobiti, ali je nekad potrebno platiti i po nekoliko eura.
Rast iznad 15 posto
U usporedbi s prethodnom godinom, primjetan je porast cijene tradicionalne blagdanske košarice od 15,93 %. Srednja košarica bilježi rast od 15,92 %, dok skromna košarica, pri čemu su pažljivo uzete u obzir akcijske i zaključane cijene, također pokazuje rast od 15,26 % u odnosu na prethodnu godinu.
"Dramatičan problem predstavlja našim građanima dramatičan porast cijena hrane. Apeliramo na političare da ozbiljno shvate ovaj problem", kažu iz NHS-a.
