Sindikalna računica

Tradicionalna blagdanska košarica košta 626 eura. "Dramatično su porasle cijene hrane!"

22. pro. 2025. 10:37
Nezavisni hrvatski sindikati objavili su koliko ove godine košta blagdanska potrošačka košarica.

Tradicionalna blagdanska potrošačka košarica za 2025. godinu iznosit će, kazali su danas iz NHS-a, 626,74 eura (prošle godine 540,58 eura).

Srednja košarica ove godine iznosit će 253,03 eura (prošle godine 218,28 eura). Srednja košarica može biti još i skromnija, odricanjem od još nekih blagdanskih sadržaja stola, pa ju je, u vrlo skromnom obliku, moguće spustiti i na 140,53 eura (prošle godine 121,93 eura).

Tome treba pridodati i trošak božićnog drvca, za neke prirodnog ili umjetnog (za sve koji nemaju spremljeno umjetno od ranijih godina) ili čak samo grane koju ponekad mogu dobiti, ali je nekad potrebno platiti i po nekoliko eura.

Rast iznad 15 posto

U usporedbi s prethodnom godinom, primjetan je porast cijene tradicionalne blagdanske košarice od 15,93 %. Srednja košarica bilježi rast od 15,92 %, dok skromna košarica, pri čemu su pažljivo uzete u obzir akcijske i zaključane cijene, također pokazuje rast od 15,26 % u odnosu na prethodnu godinu.

"Dramatičan problem predstavlja našim građanima dramatičan porast cijena hrane. Apeliramo na političare da ozbiljno shvate ovaj problem", kažu iz NHS-a.

Teme
blagdanska košarica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

