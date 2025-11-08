Hajdaš Dončić: Neka Plenković vrati ustavnopravni poredak u RH ili podnese ostavku

Poziv predsjednika Sabora ljevici da smanji agresivni govor i tvrdnje da su svi ustaše, popratio je riječima da bi se 'Plenković i Jandroković prvo trebali pogledati u ogledalo i kada se dobro pogledaju, vidjet će uzrok problema'. Ne znam kada ste čuli mene, kao predsjednika SDP-a, da spominjem 1945. godinu, kazao je, naglasivši da želi razgovarati i natjecati se idejama o zdravstvu, školstvu, inflaciji, ekonomiji. No, na neke stvari, poput ovoga što se danas događa u Hrvatskoj ukazujemo, navodi.