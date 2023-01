Troskot: “Vladi Banija nije prioritet. Ako su mogli napraviti Pelješki most…”

Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot bio je gost Newsrooma N1 televizije.

Na pitanje o sudbini ministra graditeljstva Ivana Paladine, Troskot kaže kako će to na kraju biti odluka premijera. “Na kraju nije ni bitno, to je odgovornost Vlade, odnosno Andreja Plenkovića. Nije to samo Paladina, mi govorimo o tri godine od potresa, govorimo o ministrima, ravnateljima Fonda, govorimo o propalih 5 mlrd kuna… Sve ovo što govorimo, Vladi na čelu s Plenkovićem nije uopće prioritet ta Banovina, nitko se nije udostojio doći tamo na godišnjicu potresa”, govori mostovac.

Hoće li se Paladina pridružiti plejadi bivših Plenkovićevih suradnika? Ministar Paladina na izlazu iz Vlade?

Na opasku da im je možda bilo neugodno, Troskot kaže da bi taj osjećaj neugode bio dobar početak, da vide kako ljudi tamo žive. “Ako kažete da ne dolaze zbog srama i neugodnosti, to bi bio prvi početni korak da počnu raditi. Smatramo da se ne radi o jednoj osobi nego o prioritetima Vlade. Ako je ovaj sustav mogao napraviti Pelješki most…”, odgovara.

Troskot je podsjetio i da sam premijer priznaje da je obnova spora. “Obnoviti pet kuća u tri godine, mislim da nemamo što razgovarati. Ako su cijeli državni aparat iskoristil i za uveđnje eura, a to je ovako aljkavo napravljeno, ne čudi me da projekti poput Banovine, koji nisu prioriteti, su ovakvoj situaciji u kakvoj jesu”, kaže.

Ovo je sve predstava za javnost. Naš veliki upitnik je bio zašto se uopće angažiralo osobu poput Paladine“, rekao je Troskot navodeći poslove ministra Paladine koje ne smatra zakonitim.

“Sad mi raspravljamo o nekim reorganizacijskim programima, a strategija već postoji. Ljudima je dosta, žele rezultate”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.