Jozsef Makai

Mađarski novinar: Orban je u problemu, pokušava parirati opoziciji. Sve je prilično neizvjesno

N1info
07. tra. 2026. 19:42

Mađarski novinar Jozsef Makai u N1 studiju uživo, kod našeg Hrvoja Krešića, komentirao je predizborne ankete koje pokazuju da bi Viktor Orban mogao izgubiti vlast.

"Šest dana do parlamentarnih izbora u Mađarskoj, Orban je sigurno u problemu, pokušava parirati opoziciji, koja po anketama trenutačno solidno vodi. Kad bi se takav rezultat pokazao na biralištima, onda bi opoziicja imala i solidnu većinu, možda čak i apsolutnu", naglasio je Makai i dodao kako je apsolutna parlamentarna većina u Mađarskoj možda i važnija nego drugdje jer se mnogi zakoni bez nje uopće ne mogu promijeniti.

Makai smatra da je priča o spriječenom postavljanju eksploziva pod plinovod Srbija-Mađarska "smiješna" i da njome Fides Viktora Orbana naprosto pokušava mobilizirati vlasite birače. Ako im ankete ne donesu veću podršku, i ta će priča brzo nestati iz javnog prostora, upozorava Makai.

Hoće li Orban osporavati izborne rezultate u slučaju poraza?

Izgubi li Orban vlast, Makai ne očekuje da će pokušati silom ostati na poziciji, a uvjeren je i da vojska i policija nikad ne bi žrtvovali budućnost Mađarske zbog Orbana.

"Međutim, Orbanovi mogu pokušati na sudu rušiti izborne rezultate i to bi moglo stvoriti probleme jer je Vrhovni sud, koji o tome odlučuje, posve u Fidesovim i Orbanovim rukama", ističe Makai.

"Izborna kampanja mržnje prema Ukrajincima"

Peter Magyar i njegova Tisza su stranka desnog centra, ali će za njih na izborima u nedjelju glasati i ljevica i liberali jer prepoznaju u njima mogućnost promjene.

"Birači od oporbe očekuju povratak u europske tokove i vraćanje u stanje demokracije", kaže Makai.

"Fides je prije četiri godine pobijedio zbog rata u Ukrajini, počeli su koristiti ratnu retoriku tada i nisu do danas odustali – zato su i ovu kampanju gradili na istoj recepturi, ali su sve doveli do ekstrema. Ova izborna kampanja je kampanja mržnje prema Ukrajincima", naglašava Makai i dodaje kako je ta kampanja "odvratna" i da će trebati puno vremena da se odnosi s Ukrajinom normaliziraju.

Magyar i Tisza su prijateljski raspoloženi prema Kijevu i Ukrajincima, nastavlja Makai, i kad su Rusi bombardirali dječju kliniku u Kijevu, odmah su krenuli skupljati pomoć, koju su kasnije i odnijeli Ukrajinu.

JD Vance u kampanji

Komentirajući dolazak američkog potpredsjednika JD Vancea u Budimpeštu radi podrške Orbanu, Makai je kazao kako to da Orbana podržavaju i Moskva i ovakav Washington "govori više od svega"

"Među poklonicima Fidesa skuplja se publika za današnji govor JD Vancea na stadionu u Budimpešti. Došao im je podići rejting, ali pitanje je samo želi li Mađarska i dalje Orbana ili promjenu. Sve je prilično neizvjesno", zaključio je mađarski novinar Makai.

