Peter Magyar između Budimpešte i Bruxellesa: "Manevarski prostor je ograničen"
Vođa mađarske oporbene stranke Tisza dao je prednost domaćoj kampanji nad svojim parlamentarnim dužnostima, ponekad prkoseći svojoj skupini u Europskom parlamentu kako bi privukao birače, dok se istovremeno distancirao od osoba iz EU-a poput Ursule von der Leyen.
Peter Magyar toliko se trudio izbjeći da ga njegov suparnik Viktor Orban proglasi "briselskom marionetom" da ga gotovo nitko nije vidio u Bruxellesu. Vođa Tisze, glavne mađarske oporbene stranke, uglavnom je svoju ulogu zastupnika u Europskom parlamentu tretirao kao platformu za suočavanje s aktualnim premijerom zemlje i jačanje svoje kampanje u Budimpešti uoči izbora 12. travnja.
Ipak, otkako je izabran za zastupnika u Europskom parlamentu 2024. godine, Magyar nikada nije sastavio nijedno parlamentarno izvješće. Potpisao je samo jednu rezoluciju u dvorani koja svaki mjesec proizvodi njih desetke i, prema riječima mnogih kolega, rijetko je prisustvovao sjednicama odbora, piše Euronews.
Njegov posljednji "nastup" bio je u Strasbourgu u siječnju, kada je glasao za upućivanje trgovinskog sporazuma EU-Mercosur Sudu pravde.
"Čini se da je njegovo sudjelovanje u plenarnim glasovanjima doista prilično nisko, oko 21% od početka mandata", rekao je Doru Frantescu, analitičar iz EU Matrixa, think tanka koji pruža uvide i podatke o institucijama EU. "To znači da se usredotočio na unutarnju politiku ne samo nedavno, već i prije", dodao je.
Europarlamentarac s misijom
To odražava jasnu misiju. Ood samog početka, Magyar je dao prioritet svrgavanju Orbana nakon 16 godina vladavine. U tu svrhu, Europski parlament funkcionirao je kao odskočna daska za pokretanje njegove kampanje, dajući mu imunitet, a istovremeno mu omogućujući sklapanje saveza prije ključnog glasanja.
Taj zamah već je bio vidljiv na europskim izborima u lipnju 2024. kada je Magyar osvojio 30% glasova sa strankom osnovanom nekoliko mjeseci ranije. Ubrzo nakon toga, Europska pučka stranka prihvatila je sedam zastupnika u Europskom parlamentu iz Tisze, dovodeći ih u najveći politički blok na kontinentu.
S obzirom na to da ankete sugeriraju da je na putu do pobjede, Magyarova kampanja se intenzivirala posljednjih mjeseci, prisiljavajući ga da se usredotoči na skupove i predizborne događaje u Mađarskoj, a ne u Bruxellesu.
No, Magyar nije jedini. Mnogi eurozastupnici i ranije su koristili Europski parlament za promicanje nacionalnih kampanja. U njegovom slučaju, međutim, velika većina zastupnika u Europskom parlamentu podržava Magyara kao najbolju alternativu Orbanu, koji je postao neprijatelj Bruxellesa, blokirajući ključne dosjee EU svojim vetom. U tom kontekstu, Parlament je pomogao Magyaru da podigne svoj politički profil i kod kuće i u inozemstvu.
Jedini sukob između Orbana i njega dogodio se na plenarnoj sjednici u Strasbourgu tijekom mađarskog predsjedanja Vijećem EU, u listopadu 2024. Nakon Orbanovog uobičajenog obraćanja zastupnicima u Europskom parlamentu, Magyar je uzeo riječ kako bi ga optužio da je Mađarsku pretvorio u najsiromašniju i najkorumpiraniju državu članicu EU.
Potpisao samo rezoluciju o pravima žena u Iraku
Ipak, uloga zastupnika u Europskom parlamentu namijenjena je uravnoteženju europskih i nacionalnih odgovornosti, ravnoteže koja se posljednjih godina promijenila jer mnogi zastupnici u Europskom parlamentu provode više vremena u Bruxellesu i preuzimaju aktivniju ulogu u oblikovanju politika EU.
Uostalom, ugovori jasno definiraju dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu kao "ključnu ulogu u oblikovanju pravila EU dok mijenjaju i glasaju o zakonodavnim prijedlozima koje je predložila Europska komisija te pregovaraju o konačnom tekstu s Vijećem koje predstavlja zemlje EU".
Odvjetnik po struci, Magyar je imenovan članom dva utjecajna odbora, za Ustavna pitanja (AFCO) i Poljoprivreda i ruralni razvoj (AGRI). Ipak, nije bio uključen ni u jedno izvješće koje su izradili. Potpisao je samo jednu rezoluciju, o pravima žena u Iraku, i podnio je jedno pismeno pitanje Komisiji u vezi s praksom oduzimanja zemljišta povezanom s povijesnim Benešovim dekretima u Slovačkoj, koji utječu na mađarske manjine.
"Nemam puno toga za reći, jer ga nikad nisam vidio", rekao je za Euronews jedan zastupnik u Europskom parlamentu koji sjedi u odboru s Magyarom. Drugi je potvrdio da je Magyarovo djelovanje na razini odbora "jako nedostajalo" zbog njegovih predizbornih obveza u Mađarskoj.
"Ovo nije rutinska kampanja"
Mnogi zastupnici Tisze odbili su za Euronews komentirati Magyarovo djelovanje u parlamentu zbog političke osjetljivosti oko mađarskih izbora. Drugi, međutim, tvrde da ga protivljenje Orbanu stavlja u neviđenu poziciju u usporedbi s drugim zastupnicima u Europskom parlamentu.
"Ovo nije rutinska kampanja, to su izbori koji definiraju sustav, a na kojima je ugroženo samo članstvo Mađarske u EU, i to zahtijeva punu pozornost Petera Magyara", rekao je za Euronews parlamentarni dužnosnik blizak Tiszinoj stranci, tvrdeći da fizička odsutnost iz Bruxellesa ne znači povlačenje.
"On ostaje u potpunosti uključen u sve ključne odluke. Kada se pojave važni izbori, posebno o glasačkim pozicijama, često se izravno pridružuje raspravama", dodao je.
Drugi dužnosnik rekao je da bi bez svog zastupničkog imuniteta "imao problema doći do ove točke". Mađarske vlasti zatražile su ukidanje Magyarovog imuniteta u tri različita pravna slučaja, ali Parlament je zahtjeve odbio velikom većinom. Unutar EPP-a, Magyarova odsutnost je primjećena, ali općenito prihvaćena.
"On nikada ne sudjeluje na sastancima grupe", rekao je dužnosnik EPP-a za Euronews, dodajući da je uglavnom Zoltan Tarr, voditelj Tiszine delegacije u Parlamentu, taj koji predstavlja stranku u svim političkim raspravama grupe u Bruxellesu ili Strasbourgu.
Dužnosnici EPP-a priznaju da je vodstvo grupe toleriralo Magyarovo ograničeno sudjelovanje u aktivnostima grupe, smatrajući podršku izbornom uspjehu EPP stranke u Mađarskoj višim prioritetom.
Hodanje po žici
Dok se Tisza smatra proeuropskijim od Orbanovog Fidesza, Magyar je pazio da izbjegne političko pozicioniranje u Bruxellesu koje bi moglo biti nepopularno kod kuće, nastojeći se suprotstaviti Orbanovom narativu o njemu kao "briselskoj marioneti". Orban je, naime, optužio Tiszu da predstavlja interese EU i Ukrajine, što je tvrdnja koju Magyar odbacuje.
Za Tiszu je potencijalno pristupanje Ukrajine EU posebno osjetljivo pitanje. I: iako ga podržava većina Europskog parlamenta, uključujući EPP, mnogi njegovi birači ostaju skeptični. Slična napetost postoji i u vezi s predanošću EU-a i EPP-a povećanju podrške Ukrajini. U veljači 2026. zastupnici u Europskom parlamentu za Tiszu glasali su protiv predloženog zajma EU-a Ukrajini od 90 milijardi eura, slažući se s Orbanovom odlukom da na njega stavi veto.
"Tiszin manevarski prostor je ograničen. Imati dijametralno suprotan stav od Fideszovog ne bi bilo popularno među velikim dijelom biračkog tijela", rekao je Frantescu. "Moraju pažljivo balansirati između stava EPP-a i trenutnog javnog mnijenja kod kuće", dodao je.
U pitanjima poput migracija i okoliša, Tisza djeluje kao most, uglavnom se usklađujući sa svojom europskom političkom obitelji, a istovremeno održavajući bliskost stavu Fidesza. "EU i Mađarska trebaju snažnu zaštitu vanjskih granica i trebali bismo se zajedno boriti protiv ilegalnih migracija. Ne slažem se s preraspodjelom tražitelja azila diljem Europe", rekao je Magyar za Euronews u intervjuu u listopadu 2024., nekoliko mjeseci nakon izbora za zastupnika u Europskom parlamentu.
"Tiszini političari nemaju vlasnike"
Ponekad su napori da se privuče mađarsko biračko tijelo stvorili trenje između Tisze i drugih stranaka unutar EPP grupe. Tisza je nedavno tri puta prkosila stavu EPP grupe, što je dovelo do unutarnjih sankcija. Njezini zastupnici u Europskom parlamentu glasali su protiv trgovinskog sporazuma EU-Mercosur, navodeći potrebu za obranom interesa mađarskih poljoprivrednika, što je dovelo do toga da je zastupnicima Tisze šest mjeseci zabranjeno govoriti na plenarnim sjednicama.
Još jedno osjetljivo pitanje je Tiszin pokušaj distanciranja od predsjednika EPP-a Manfreda Webera i predsjednice Komisije Ursule von der Leyen, koje je mađarska Vlada ooboje negativno prikazala i često na predizbornim plakatima prikazivala uz Magyara.
Zastupnici stranke Tisza u Europskom parlamentu nisu podržali von der Leyen na posljednjem glasovanju o povjerenju u siječnju, što se općenito smatra namjernim potezom. "Zahvalni smo na potvrdi Bruxellesa da Tiszini političari nemaju vlasnike", napisao je Magyar tada na Facebooku, signalizirajući da je njegova predanost EPP-u i načelima EU dosljedno bila sekundarna u odnosu na domaće mišljenje.
