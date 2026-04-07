Tuga zbog tragedije u Zagorju: "Nestaneš samo tako. Užasna sudbina oduzela ti je život"

Tijekom tradicionalne uskrsne manifestacije u Zagorju top je neočekivano opalio i pogodio kuburaša, koji je na mjestu smrtno stradao.
Velika tragedija pogodila je općinu Desinić u Zagorju. Na tradicionalnoj manifestaciji koja je okupila oko 400 mještana u Dvoru Veliki Tabor tijekom pucanja iz topa smrtno je stradao 55-godišnji kuburaš Srećko Juričan.
Načelnik općine Desinić Dražen Šurbek rekao je kako tako veliku tragediju to malo zagorsko mjesto dugo ne pamti. Srećka su svi znali, bio je strastveni ljubitelj traktora i iskusni kuburaš, član lokalne udruge više od 30 godina. Top kojim je pucano bio je u njegovu vlasništvu, prenosi Dnevnik.hr.
Od Srećka se na društvenim mrežama opraštaju prijatelji i poznanici. "Zadnje zbogom mojem prijatelju Srećku, tragedija prestrašna, pališ top i on sam opali i nestaneš samo tako... Užasna sudbina oduzela ti je život", stoji u jednoj objavi na društvenim mrežama. "Preminuo je moj prijatelj iz djetinjstva... Sad je moj Desinić zavijen u crno."
"Volio si oldtimere, traktore, volio si i svoj top, kuburaško društvo, volio si ljude, ali i oni tebe. Bio si velika dobričina, čovjek velikoga srca. Nažalost, dragi Srećko, u zadnjem našem razgovoru rekao si mi 'život je nepredvidiv, danas jesi, sutra te vise nema'. Nažalost, od danas tebe više nema, prijatelju dragi, neka te čuvaju anđeli. Počivaj u miru i laka ti ova zagorska gruda", objavljeno je na stranici općine Desinić na Facebooku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
