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istraga u tijeku

Tučnjava u Zadru: Mladić ozlijeđen oštrim predmetom

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31. lis. 2026. 11:43
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Povod je sinoćnji fizički sukob četvorice muškaraca u Zrinsko-Frankopanskoj ulici u Zadru, koji se dogodio oko 22.45 sati.

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U sukobu je 24-godišnji hrvatski državljanin ozlijeđen oštrim predmetom u predjelu noge. Liječnička pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Zadar, a težina ozljede zasad nije utvrđena.

U bolnici su pregledana i zbrinuta još dvojica muškaraca koji su sudjelovali u sukobu. Liječnici su im utvrdili lake tjelesne ozljede. Nakon obrade odvedeni su u policijske prostorije, gdje se nad njima provodi kriminalističko istraživanje.

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Teme
kriminalističko istraživanje ozljede sukob zadar

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