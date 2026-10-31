istraga u tijeku
Tučnjava u Zadru: Mladić ozlijeđen oštrim predmetom
Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Povod je sinoćnji fizički sukob četvorice muškaraca u Zrinsko-Frankopanskoj ulici u Zadru, koji se dogodio oko 22.45 sati.
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U sukobu je 24-godišnji hrvatski državljanin ozlijeđen oštrim predmetom u predjelu noge. Liječnička pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Zadar, a težina ozljede zasad nije utvrđena.
U bolnici su pregledana i zbrinuta još dvojica muškaraca koji su sudjelovali u sukobu. Liječnici su im utvrdili lake tjelesne ozljede. Nakon obrade odvedeni su u policijske prostorije, gdje se nad njima provodi kriminalističko istraživanje.
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