Odvjetnica: Marko Bekavac osuđen je nevin

Navela je i da je Bekavac jutros zrakoplovom stigao u Hrvatsku te se sada nalazi u krugu obitelji na Čiovu. U dobrom je zdravstvenom stanju, dobro se osjeća i stoički je podnosio sudski proces u Turskoj i dvije godine boravka u zatvoru u toj zemlji. Za sada nije predviđeno da se obraća medijima.