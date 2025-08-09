Odvjetnica: Marko Bekavac osuđen je nevin

Odvjetnica kapetana Marka Bekavca Jasna Kotarac izjavila je u subotu kako je njezin branjenik bio nevin osuđen u Turskoj na 30 godina zatvora pod optužbom za krijumčarenje droge te naglasila da je u njegovu oslobađanju hrvatska diplomacija odigrala ključnu ulogu.
„Marko Bekavac osuđen je nevin jer ne postoje nikakvi dokazi da je sudjelovao u krijumčarenju droge“, izjavila je Hini odvjetnica Kotarac izrazivši zadovoljstvo njegovim puštanjem na slobodu iz turskog zatvora.
Navela je i da je Bekavac jutros zrakoplovom stigao u Hrvatsku te se sada nalazi u krugu obitelji na Čiovu. U dobrom je zdravstvenom stanju, dobro se osjeća i stoički je podnosio sudski proces u Turskoj i dvije godine boravka u zatvoru u toj zemlji. Za sada nije predviđeno da se obraća medijima.
Uspjeh hrvatske diplomacije
Kotarac je istaknula da je puštanje Bekavca na slobodu uspjeh hrvatske diplomacije. Posebno je izdvojila angažman Ministarstva vanjskih i europskih poslova, hrvatskog veleposlanstva u Turskoj i Ministarstva pravosuđa, a u aktivnosti je bio uključen i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija zagrebački Aziz Hasanović.
„Za mene je ovo bilo posebno odvjetničko iskustvo i sretna sam što je ishod povoljan za Marka Bekavca“, dodala je.
Splitski kapetan duge plovidbe Marko Bekavac (62) uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj, nakon što je u luci Eregli na njegovu brodu Phoenician M pronađeno 137 kilograma kokaina. U rujnu prošle godine osuđen je na 30 godina zatvora, što je šokiralo njegovu obitelj i hrvatske pomorce.
