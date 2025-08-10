Kapetan Bekavac: Ja sam živio za istinu i samo sam istinu želio

U nedjeljno jutro na Gospinu otoku u Solinu, brat kapetana Marka Bekavca prisjetio se događaja koji su počeli 6. listopada 2023., kad je Bekavac uhićen u Turskoj nakon što je na brodu kojim je zapovijedao pronađena droga.
Brod Phoenician M, na koji se prvi put ukrcao preko njemačke kompanije, isplovio je iz Kolumbije prema Turskoj. Droga je otkrivena već u Kolumbiji, a iako je kapetan tražio dodatne mjere sigurnosti, uključujući kamere, ništa nije provedeno.
Bekavac je tvrdio da je nevin, no u Turskoj je osuđen na 30 godina zatvora. Cijeli slučaj bio je predmet žalbi i pred Vrhovnim sudom. U subotu je, na iznenađenje svih, oslobođen, što je potvrdio ministar pravosuđa Damir Habijan.
Brat Jozo Bekavac ispričao je za 24sata kako ga je kapetan dan ranije nazvao misleći da ga premještaju u drugi zatvor. U subotu ujutro stigao je u Hrvatsku, a supruzi Katiji pojavio se pred vratima bez najave. "Istina će doći na vidjelo, vidjet će se tko je upleten. Ne smije se ovo više događati", poručio je kapetan, opisujući kako mu još nije jasno kako je sve proteklo i da se sada odmara.
Prisjetio se i događaja iz Kolumbije, kada je tražio pojačano osiguranje i dao upute posadi. Droga je otkrivena skrivena u potpalublju, a on tvrdi da nije znao za nju niti ju je vidio. Iznio je i niz propusta, poput činjenice da posada cijelu noć nije dežurala na brodu.
"Sam Bog te, brate, spasio", rekao je Jozo, uvjeren u bratovu nevinost. Kapetan Bekavac sad planira privremeno ostaviti po strani svoj pomorski poziv i posvetiti se odmoru.
