Kapetan Bekavac: Ja sam živio za istinu i samo sam istinu želio

Brat Jozo Bekavac ispričao je za 24sata kako ga je kapetan dan ranije nazvao misleći da ga premještaju u drugi zatvor. U subotu ujutro stigao je u Hrvatsku, a supruzi Katiji pojavio se pred vratima bez najave. "Istina će doći na vidjelo, vidjet će se tko je upleten. Ne smije se ovo više događati", poručio je kapetan, opisujući kako mu još nije jasno kako je sve proteklo i da se sada odmara.