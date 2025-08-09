Hrvatski pomorac Bekavac konačno pušten iz turskog zatvora

Do povratka Bekavca došlo je nakon koordiniranih aktivnosti Vlade, Ministarstva pravosuđa, diplomacije i drugih institucija, a ministar Habijan podsjetio je i da su premijer Andrej Plenković te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nekoliko navrata o tom predmetu razgovarali s turskim dužnosnicima tražeći najbolje rješenje "za tu izazovnu situaciju".