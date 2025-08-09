Oglas

na brodu pronađen kokain

Hrvatski pomorac Bekavac konačno pušten iz turskog zatvora

author
N1 Info
|
09. kol. 2025. 08:50
Hrvatski pomorac Bekavac konačno pušten iz turskog zatvora
Ivo Cagalj/PIXSELL

Hrvatski pomorac Marko Bekavac pušten je iz turskog zatvora i u Hrvatskoj je te će tijekom dana biti u krugu svoje obitelji, potvrdio je Hini u subotu ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Oglas

“Mogu potvrditi da je jutros kapetan Bekavac došao u Hrvatsku”, rekao je Habijan te izrazio iznimno zadovoljstvo njegovim puštanjem iz zatvora jer je ono, kako je dodao, rezultat višemjesečnih napora u tom izuzetno izazovnom predmetu.

Zašto je uhićen?

Hrvatski pomorac, kapetan Marko Bekavac uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli, a u rujnu prošle godine osuđen je na 30 godina zatvora.

Do povratka Bekavca došlo je nakon koordiniranih aktivnosti Vlade, Ministarstva pravosuđa, diplomacije i drugih institucija, a ministar Habijan podsjetio je i da su premijer Andrej Plenković te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nekoliko navrata o tom predmetu razgovarali s turskim dužnosnicima tražeći najbolje rješenje "za tu izazovnu situaciju".

Više mjeseci smo radili na tome i mogu potvrditi da je Bekavac stigao u Hrvatsku, to je najbitnije i bit će uskoro sa svojom obitelji, istaknuo je Habijan.

Teme
kapetan marko bekavac phoenician M šverc kokaina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ