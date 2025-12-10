Turudić odgovorio na optužbe da nije sudjelovao u okruglom stolu o korupciji

"Radi točnog i objektivnog informiranja javnosti, ističemo kako nikakav poziv za predmetni okrugli stol u organizaciji zastupnice SDP-a Mirele Ahmetović nije zaprimljen ni u DORH-u niti u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) pa se na isti nije bilo ni moguće odazvati, odnosno ispričati nedolazak", stoji u odgovoru koji potpisuje glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.