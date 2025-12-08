Turudić glavni urednik časopisa DOOR: "Neka cvjeta stotinu cvjetova"

"Nas su tražili i mi smo podatke dali. Optužnica u predmetu na koji se referiram nije potvrđena, što znači da je postupak nije javan. Maksimalno smo snizili zaštitu podataka s povjerljivog na ograničeni. Ako smatraju da ja nešto radim, neka se obrate Županijskom sudu u Zagrebu'', rekao je Turudić na temu dokumenta u kojem se, kako su naveli mediji, kandidatkinji za izbor predsjednice najvišeg suda Mirte Matić navodno na teret stavlja da je odavala podatke iz istrage.