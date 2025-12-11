Jandroković o zabrani okupljanja moliteljima: To ne vodi ničemu dobrom, potrebno nam je više tolerancije

"Nije pitanje ratova samo karakteristika za Hrvatsku, već je globalni fenomen gdje se zaoštrava retorika. Kod nas postoji fenomen kad god otvorimo svjetonazorske rasprave, najviše se govori o ilegalnim migracijama, rodnoj ideologiji... Kod nas se sve te teme vrate u Drugi svjetski rat... Osjećam li se odgovorno? Nisam od onih koji provociraju sukobe i uvijek vodim računa da se stvari dovedu u balans. Danas su izazovi potpuno drugačiji, oko nas bjesne ratovi, brojne su prijetnje i opasnosti i za hrvatsko društvo je iznimno bitno da je stabilno", smatra predsjednik Sabora.