LIČKI OSIK
Tvrtka reagirala na Troskotove optužbe: "Laboratorij nije uzeo uzorak i nije utvrdio da je riječ o opasnom otpadu"
Lokalni prerađivač plastike Neven Plast iz Ličkog Osika demantirao je u utorak tvrdnje Mostova zastupnika Zvonimira Troskota o opasnom otpadu, navodeći da njemački laboratorij SGL, na koji se pozivao, nije potvrdio podrijetlo analiziranog uzorka niti ga je klasificirao kao opasni otpad.
Troskot je 3. rujna ustvrdio da se u Ličkom Osiku nalazi kontaminirani opasni otpad s visokim koncentracijama olova, antimona, cijanida i PAH ulja te da je analiza njemačkog laboratorija potvrdila kemijski kontaminiranu plastiku.
Neven Plast potom se obratio laboratoriju SGL radi provjere podrijetla uzorka, načina uzorkovanja i zaključaka analize.
U odgovoru laboratorija navodi se da uzorak nisu prikupili njegovi djelatnici, nego ga je dostavio naručitelj analize. Više pojedinačnih uzoraka spojeno je, prema uputama naručitelja, u jedan kompozitni uzorak, a laboratorij ih je poštom zaprimio 28. srpnja.
SGL navodi da nije samostalno provjeravao podrijetlo ni reprezentativnost dostavljenog materijala. Naziv uzorka i datum uzorkovanja u izvještaj su uneseni na temelju podataka naručitelja.
Laboratorij nije sudjelovao u uzorkovanju niti je za taj projekt izradio protokol uzorkovanja. Analitički rezultati, ističe SGL, odnose se isključivo na materijal koji mu je dostavljen.
'Laboratorij može potvrditi sastav materijala koji mu je dostavljen, ali ne može potvrditi odakle taj materijal potječe'
Dodaju kako je odgovor laboratorija bio "nedvosmislen". "Djelatnici laboratorija nisu uzeli uzorak, nisu bili prisutni prilikom njegova uzimanja i nisu provjerili njegovo podrijetlo, te nisu utvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Materijal je laboratoriju poštom poslao naručitelj analize, čiji identitet u odgovoru nije naveden", navode iz tvrtke.
Ističu i da laboratorij nije mogao utvrditi tko je uzeo uzorak ni na koji način, kao ni je li uzorak prikupljen na jednoj ili više lokacija. Također, laboratorij ne može potvrditi da je materijal uzet upravo u Ličkom Osiku.
"Prema uputama naručitelja, više pojedinačnih uzoraka spojeno je u jedan kompozitni uzorak prije analize. Laboratorij ne zna gdje su ti pojedinačni uzorci prikupljeni, tko ih je uzeo, jesu li svi uzeti na istoj lokaciji ni predstavljaju li materijal koji se nalazi u Ličkom Osiku. Naziv uzorka i datum uzorkovanja navedeni u izvještaju također nisu podaci koje je laboratorij sam utvrdio.
Te je informacije dostavio naručitelj, a laboratorij ih je samo unio u izvještaj na temelju podataka zaprimljenih uz pošiljku. Ne postoji laboratorijski protokol uzorkovanja, a laboratorij nije izradio ni dokumentaciju o lancu nadzora nad uzorcima prije njihova primitka. Drugim riječima, laboratorij može potvrditi sastav materijala koji mu je dostavljen, ali ne može potvrditi odakle taj materijal potječe, na koji je način uzet niti je li do laboratorija stigao bez mogućnosti zamjene, miješanja ili kontaminacije."
'SGL nije klasificirao materijal kao opasni otpad'
U odgovoru laboratorija izrijekom se navodi da izvještaj ne sadrži klasifikaciju materijala kao opasnog otpada.
SGL je proveo analitičko ispitivanje dostavljenog materijala, ali nije procjenjivao klasifikaciju otpada niti utvrđivao njegovo geografsko podrijetlo.
Laboratorij je naveo i da je izvještaj bio preliminaran. Neven Plast zbog toga smatra netočnim predstavljanje laboratorijske analize kao dokaza da se na njihovoj lokaciji u Ličkom Osiku nalazi opasni otpad.
Prerađivač odbacuje i Troskotovu tvrdnju da se otpad s lokacije odvozi noću. Navode da se na lokaciju otpad ne dovozi, nego se otpadni materijal odvozi ovlaštenim tvrtkama na zbrinjavanje te da za to posjeduju dokumentaciju.
Na lokaciji se, prema navodima Neven Plasta, i dalje nalazi oko 120 tona materijala od električnih kabela, sada zapakiranog u jumbo-vreće. Nakon što stigne novi nalaz, materijal će biti predan ovlaštenim tvrtkama na zbrinjavanje o trošku Neven Plasta.
Neven Plast tvrdi i da za predmetnu plastiku postoje nalazi hrvatskih akreditiranih laboratorija prema kojima je materijal klasificiran kao neopasan otpad.
Iz tvrtke zaključuju da navedene činjenice nisu u skladu s načinom na koji je laboratorijska analiza predstavljena javnosti.
Tvrdnju da je "neovisni berlinski laboratorij potvrdio opasni otpad u Ličkom Osiku" nazivaju netočnom. Navode da laboratorij nije proveo neovisno uzorkovanje, nije potvrdio da materijal potječe iz Ličkog Osika te ga nije klasificirao kao opasni otpad.
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