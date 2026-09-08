Tvrtka reagirala na Troskotove optužbe: "Laboratorij nije uzeo uzorak i nije utvrdio da je riječ o opasnom otpadu"

Te je informacije dostavio naručitelj, a laboratorij ih je samo unio u izvještaj na temelju podataka zaprimljenih uz pošiljku. Ne postoji laboratorijski protokol uzorkovanja, a laboratorij nije izradio ni dokumentaciju o lancu nadzora nad uzorcima prije njihova primitka. Drugim riječima, laboratorij može potvrditi sastav materijala koji mu je dostavljen, ali ne može potvrditi odakle taj materijal potječe, na koji je način uzet niti je li do laboratorija stigao bez mogućnosti zamjene, miješanja ili kontaminacije."