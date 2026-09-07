Troskot o prosvjedu u Zagrebu: Bačićeva izjava da će sanacija biti skupa je ponižavanje građana

"Zašto je sada najveća odgovornost na Turudiću? Jer je on bio taj koji je to prvo javno komunicirao. Zamislite da on kao glavni državni odvjetnik optuži samo vozače koji jesu sudjelovali, ali gdje je tu onda župan Milinović, gdje je tu ministarstvo, gdje je tu Fond, gdje su talijanske kompanije koje su sudjelovale, ali gdje su i hrvatske kompanije koje su sudjelovale i koje su navedene na USKOK-ovu protokolu, kao što su Cezar, Gaeta, Kemis Termoclean?", rekao je.