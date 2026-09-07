OPASNI OTPAD
Troskot o prosvjedu u Zagrebu: Bačićeva izjava da će sanacija biti skupa je ponižavanje građana
Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot je u Novom danu kod Hrvoja Krešića komentirao subotnji prosvjed "Hodaj za liku, hodaj za Hrvatsku" te se osvrnuo na problem opasnog otpada u Gospiću.
Na subotnjem prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u Zagrebu okupilo se, prema prvim procjenama, oko 30.000 ljudi. Prosvjed je organizirala građanska inicijativa "Gospić je naš dom" zbog problema s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na područjuGospića.
Prosvjednici su od Vlade zatražili da u roku od 20 dana predstavi cjelovit plan sanacije s jasnim i obvezujućim rokovima te da se otpad ukloni. Poruka skupa, na kojem su sudjelovali građani iz različitih dijelova Hrvatske, bila je da problem zbrinjavanja otpada i odgovornosti institucija nije samo pitanje Gospića i Like, nego cijele Hrvatske.
Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića govorili su predstavnici građanskih inicijativa i ekoloških udruga, a organizatori su odaziv ocijenili vrlo dobrim. O prosvjedu i problemu otpada u Gospiću govorio je zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
"Puno mladih i puno obitelji došlo je na prosvjed. To je pogodilo generaciju od šestog razreda pa do fakulteta, koji su vezani za Hrvatsku i okoliš. Imali smo priliku vidjeti i dijasporu, naše mlade studente koji su došli biti s nama jer se ne slažu s ovim", rekao je Troskot.
"Poruka s Trga bila je da je ovo u Gospiću najveći bioteroristički čin koji je učinjen nad Hrvatskom"
Dodao je da su, kako tvrdi, pokušaji da se prosvjed prikaže kroz podjele na ljevicu i desnicu pali u vodu.
"Svaki spin o antifi, ljevičarstvu, s jedne strane, ili desnici, s druge strane, sve je palo u vodu, osobito od strane vladajućih koji su gurali takve spinove kako bi obezvrijedili taj skup i pokušali tim asimetričnim digitalnim ratovanjem smanjiti štetu koju su napravili", rekao je.
Troskot je poruku prosvjeda povezao s odgovornošću institucija za stanje u Gospiću. "Poruka s Trga bila je da je ovo u Gospiću najveći bioteroristički čin koji je učinjen nad Hrvatskom, odnosno unutarnja agresija, u kojoj je najveću ulogu imala Vlada – što zakonodavno, što kroz institucije koje su sudjelovale, odnosno nisu reagirale, i što kroz pogodovanje određenim korporacijama da mogu zaraditi, dok trošak sanacije sada trebaju platiti građani", kazao je.
"Bačić je trebao reći da će Vlada sve sanirati"
Osvrnuo se i na izjavu potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva Branka Bačića da se građani trebaju pripremiti jer će sanacija biti skupa.
"Bačić je izjavio da se građani trebaju pripremiti jer će trošak sanacije biti skup. To je ponižavanje građana. Ono što bi on kao ministar trebao reći jest da će Vlada to sanirati. Upravo zbog toga ćemo napraviti sve što je moguće da se svi krivci privedu pravdi", rekao je Troskot.
"Regresno plaćanje bi se onda trebalo svesti na sve te krivce, od kaznenopravnog gonjenja do toga da se šteta sanira upravo od onih koji su ovakav čin učinili. Vlada treba politički odgovarati jer su ljudima životi ugroženi", dodao je.
"Treba prozvati Vladu"
Troskot je upitan i o tome što su se s pozornice prosvjeda čule kritike i teške riječi na račun odgovornih, ali bez izravnog prozivanja konkretnih predstavnika Vlade, ministarstava ili institucija.
"Ne mogu komentirati njihovu agendu u smislu komunikacije. Ono što je činjenica jest da je istraga USKOK-a završila 2024. Gospić je paradigma, a kasnije će se to širiti na cijelu Hrvatsku. USKOK je zaustavljen u svojim istragama jer su počeli istraživati velike igrače upletene u cijelu priču", rekao je Troskot.
Tvrdi da su građani gotovo dvije godine dobivali objašnjenje da se sa sanacijom ne može krenuti zbog istrage USKOK-a.
"To znači da se gotovo dvije godine lagalo ljude i narod da se ne može krenuti u sanaciju jer traju istražne radnje USKOK-a. To je ključno. Ako ćemo govoriti o prozivanju, ne znam za ove inicijative, ali prozvana treba biti Vlada RH", rekao je.
"Akteri koji su sudjelovali u tome su na slobodi, nacionalna sigurnost je ugrožena kroz pravosudni sustav"
Osvrnuo se i na postupanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.
"Pitanje je što je sada s DORH-om. Najavljena je državnoodvjetnička odluka 30. rujna 2026., a USKOK je s istražnim radnjama završio krajem 2024. Znaju se akteri koji su sudjelovali u tome. Nijedna optužnica tada nije dignuta", rekao je Troskot.
Dodao je kako postoji bojazan da će nacionalna sigurnost biti ugrožena kroz pravosudni sustav.
"Oko čega je bojazan jest da će nam nacionalna sigurnost u drugom valu biti ugrožena kroz pravosudni sustav jer je činjenica da su akteri koji su sudjelovali u tome na slobodi", rekao je.
Troskot prozvao Milinovića
Troskot je pritom prozvao bivšeg ličko-senjskog župana Darka Milinovića, tvrdeći da su se najveća iskapanja otpada u Gospiću događala tijekom njegovih dviju najvažnijih funkcija.
"Imate Darka Milinovića koji četvrti put hodočasti na jednu od najvećih televizija u dnevniku, a on je sudjelovao u tome. Najveća iskapanja otpada u Gospiću bila su za vrijeme njegove dvije najvažnije funkcije. Jedno je dok je bio župan od 2017. do 2021. godine, a od 2019. do 2021. imate najveća iskapanja na tri lokacije – Silos, Rakitovac i Lički Osik. O tome nitko ne govori", rekao je.
Troskot se osvrnuo i na ranije izjave Milinovića o otpadu. "Postoje Milinovićeve službene izjave. Rekao je: 'Ako je to plastika, neka je ovdje'", rekao je. Govoreći o stanju vode i tla na području Gospića, Troskot je spomenuo i ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković.
"Milinović i ministrica Vučković početkom 2025., nakon brifinga, pogotovo on, izgovaraju da je najvažnije da ta voda nema kancerogenosti i teških metala. Da bi upravo građani iz svojih džepova testiranjem vode u Gospiću pokazali da ne samo da ima teških metala nego ima i cijanida, dakle otrova, i PFAS kemikalija", rekao je.
"Testiralo se tlo, koje je na površini pokazalo ogromne razine PFAS-a i kancerogenosti. Pokazalo se da su biljke uništene upravo zbog cijanida i pahulja. Te male količine bile su dovoljne da unište drveće tamo koje je osušeno", dodao je.
Troskot tvrdi i da su građani sami financirali testiranja podzemnih voda. "Ljudi iz svojih džepova testiraju podzemne vode i uviđaju da sredinom 2025., nakon izjava ministrice i Milinovića, pokazuju da su vječne kemikalije došle u podzemne vode s otrovnim koktelom, da bi 6. kolovoza glavni državni odvjetnik izašao u javnost i rekao da je kemikalija već u podzemnim vodama", rekao je.
"Sada je najveća odgovornost na Turudiću"
Troskot je potom govorio o odgovornosti glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.
"Zašto je sada najveća odgovornost na Turudiću? Jer je on bio taj koji je to prvo javno komunicirao. Zamislite da on kao glavni državni odvjetnik optuži samo vozače koji jesu sudjelovali, ali gdje je tu onda župan Milinović, gdje je tu ministarstvo, gdje je tu Fond, gdje su talijanske kompanije koje su sudjelovale, ali gdje su i hrvatske kompanije koje su sudjelovale i koje su navedene na USKOK-ovu protokolu, kao što su Cezar, Gaeta, Kemis Termoclean?", rekao je.
"Većina tih kompanija nalazi se pri HGK-u, što je opet hrvatska institucija, pa se postavlja pitanje što je s HGK-om i jesu li te kompanije sudjelovale u savjetodavnom dijelu prema Vladi u smislu da se izmijene zakoni koji bi na kraju procesa pogodovali njima", dodao je.
Usporedio situaciju s aferom "Plin za cent"
Troskot je situaciju usporedio s aferom "Plin za cent". "Imali smo sličnu takvu situaciju u aferi 'Plin za cent', gdje je Pavao Vujnovac sjedio u tom nekom tijelu za energetiku da bi se zapravo radile zakonske uredbe nakon onih milijardu kuna koje su nestale na istoku zemlje.
I onda dobijete plin za jedan cent koji na kraju tog procesa stoji Vujnovac, koji velike količine plina dobiva za jedan cent i onda ga prodaje za visoku cijenu", rekao je.
Troskot je ponovno upozorio na 30. rujna, kada se očekuje odluka DORH-a. "30. rujna odluka odvjetnika Turudića može dodatno destabilizirati nacionalnu sigurnost RH. Ima li gospodin Turudić objektivnost u smislu istrage? Apsolutno. Pitanje je selektivnosti", zaključio je Troskot.
"To više nema što čekati u zemlji"
Govoreći o samoj sanaciji otpada, Troskot je poručio da se s njom više ne bi trebalo odgađati.
"Ovo iz tla u Gospiću trebalo je već vaditi jučer, a ne danas. Treba taj otpad staviti u spremnike i bačve i onda vidjeti hoće li to kasnije preuzeti Njemačka, Austrija pa ćemo njima platiti da to spreme u podzemne rudnike. Sada nije pitanje to. Pitanje je hitna sanacija. To više nema što čekati u zemlji", rekao je.
Dodao je da se u javnosti previše govori o jednoj lokaciji. "Svi se stalno fokusiraju na Silos, a Fond ne govori o Rakitovcu i Ličkom Osiku, gdje smo otkrili da su tamo kamioni dovozili otpad", rekao je Troskot.
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