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50 kilograma eksploziva

U Dunavu kod Batine pronađena bomba od 150 kilograma iz Drugog svjetskog rata. Slijedi uništenje

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Hina
|
21. srp. 2026. 11:17
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avionska bomba
PU osječko-baranjska

Kod baranjskog mjesta Batina pronađena je još jedna avionska bomba iz 2. svjetskog rata, koju bi, danas, oko podneva, trebali uništiti Policijski službenici osječke Regionalne protueksplozijske jedinice, izvijestila je u utorak osječko-baranjska Policijska uprava.

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Dvije avionske bombe iz. 2. svjetskog rata, ruske proizvodnje, pronađene su prošli tjedan na 1430. riječnom kilometru Dunava, uz obalu, a uspješno su uništene kontroliranim eksplozijama na mjestu pronalaska.

Ponovno pronađena avionska bomba iz 2. svjetskog rata teška je oko 150 kilograma te napunjena s 50 kilograma eksploziva.

Policijski službenici osječke Regionalne protueksplozivne jedinice, uz plan sigurnosnih mjera uništenja zbog ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, danas ju oko podneva planiraju uništiti na mjestu pronalaska, a mjesto događaja osiguravat će policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir.                                         

Iz policije mole građan da ne prilaze području pronalaska, a  niti drugim opasnim projektilima koji se eventualno budu pokazali zbog izuzetnog niskog vodostaja rijeka, već da odmah o tome obavijeste policiju na broj 192.

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