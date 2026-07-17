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BLIZU BATINE

Dvije avionske bombe iz 2. svjetskog rata pronađene kod Dunava, slijedi detoniranje

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Hina
|
17. srp. 2026. 08:40
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PU osječko-baranjska
PU osječko-baranjska

Kod baranjskog mjesa Batine u četvrtak su pronađene dvije avionske bombe iz 2. svjetskog rata, čije se uništenje planira tijekom prijepodneva, izvijestila je u petak osječko-baranjska Policijska uprava.

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Avionske bombe iz 2. svjetskog rata pronađene su na 1430. riječnom kilometru Dunava uz obalu, oko tri kilometra sjeverno do Batine

Policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek, uz plan sigurnosnih mjera uništenja zbog ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, danas ih tijekom prijepodneva planiraju uništiti na mjestu pronalaska.  

Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir, navode u osječko-baranjskoj PU.

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batina bombe dunav

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