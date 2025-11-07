Oglas

Ogulin

U Ogulinu otkazana večer folklora u sklopu Dana srpske kulture: "Lakše je bilo prije 20 godina"

Hina
07. stu. 2025. 17:08
Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta"

Zbog straha i nelagode članova Ansambla narodnih igara i plesova Veselin Masleša iz Banja Luke otkazana je večer folklora u sklopu Dana srpske kulture Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, potvrdio je dogradonačelnik Ogulina iz redova srpske nacionalne manjine Neven Vujnović.

Neven Vujnović, koji je i tajnik ogulinskog pododbora SKD Prosvjeta, objasnio je u petak da su Banjalučani poručili da se ne osjećaju sigurno, pa su organizatori bili primorani otkazati manifestaciju koja se trebala održati 15. studenog u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin.

„Ne osjećaju se sigurno i ne žele doći u Hrvatsku nakon ovoga što se dogodilo u Splitu, roditelji ne žele pustiti djecu na gostovanje“, rekao je Vujnović.

Dodao je kako je takve manifestacije bilo lakše organizirati prije dvadeset godina, a to ga žalosti više od svega.

Ansambl narodnih igara i plesova Veselin Masleša iz Banja Luke osnovan je 1948. godine, a djeluje kroz četiri sekcije i osam grupa s više od 350 članova.

Program je predviđao da se po prvi puta predstave Ansambl voditelja folklornih sekcija SKD Prosvjeta, kao i da se ogulinski pododbor predstavi s mlađom dječjom i starijom dječjom sekcijom. Mlađu dječju sekciju čini 36 djece vrtićkog uzrasta i polaznika prvih razreda osnovnih škola.

