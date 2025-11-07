HHO protiv zabrane ZDS-a: "Umjesto represije, potrebna je edukacija o NDH"

Pozdrav "Za dom spremni" službeni je pozdrav Nezavisne Države Hrvatske i ustaškog pokreta, napominje HHO. U ustaškom simboličkom sustavu taj pozdrav ekvivalent je nacističkom 'Sieg Heil'", dodaje Odbor te ističe i da su netočne i povijesno neutemeljene tvrdnje da je riječ o 'starom hrvatskom pozdravu'". No, čak i da je tako, taj pozdrav je zauvijek i nepovratno kompromitiran zahvaljujući povijesnoj zloupotrebi u vrijeme ustaškog režima, naglašavaju.