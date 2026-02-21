"U Rijeku opet dolaze oligarsi": Bezinović nagradu od 10.000 eura usmjerio u edukaciju o antimilitarizmu

U travnju i svibnju ove godine u Rijeci će se održati niz predavanja i razgovora za maturante na temu militarizacije društva i prava na priziv savjesti. Program se organizira u suradnji Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, Centra za mirovne studije te Udruge Delta, a namijenjen je završnim razredima riječkih srednjih škola.
Inicijativa za "antiratni sentiment"
Inicijativu je pokrenuo riječki filmski redatelj Igor Bezinović, koji je, u dogovoru sa suradnicima na filmu, odlučio novčanu nagradu gradonačelnice Ive Rinčić u iznosu od 10.000 eura – dodijeljenu povodom međunarodnog uspjeha filma Fiume o morte! – usmjeriti u antiratno obrazovanje srednjoškolaca.
Obrazlažući svoju odluku, Bezinović ističe povijesni kontekst Rijeke kao grada obilježenog vojnom industrijom, ratnim razaranjima i migracijskim traumama. Podsjeća da je u Rijeci britanski industrijalac Robert Whitehead prvi proizvodio torpedo, da je grad bio bombardiran u Prvom svjetskom ratu, pod fašističkim režimom između dva svjetska rata te razoren u Drugom svjetskom ratu. Devedesetih godina u Rijeci i okolici zbrinuto je oko 40.000 prognanika i izbjeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
„Iz grada sam u kojem je britanski industrijalac Robert Whitehead prvi proizvodio torpedo, iz grada koji je bio bombardiran u Prvom svjetskom ratu, koji je između dva svjetska rata bio pod fašističkim režimom, iz grada čija su luka, brodogradilišta i tvornice bile razorene u Drugom svjetskom ratu, iz grada i regije gdje je u devedesetima zbrinuto oko 40.000 prognanika i izbjeglica iz Hrvatske i BiH. Stoga smatram da je danas bitno u našem zavičaju razvijati antiratni sentiment i antiratnu zajednicu te svijest o tome da u Rijeku opet dolaze oligarsi i vojni industrijalci koji od ratova itekako osobno profitiraju. Također, smatram da je u današnje vrijeme, kada se u Hrvatsku uvodi obvezno služenje vojnog roka, bitno srednjoškolce upoznati s njihovim pravom na priziv savjesti i na civilno služenje vojnog roka“, poručio je Bezinović, a prenosi Artkvart.
Hoće li Rijeka javno podržati inicijativu?
Predstojnik Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Marko Kovačić, izrazio je očekivanje da bi ovakav program mogao potaknuti i druge gradove i županije na organizaciju sličnih edukativnih aktivnosti. Ujedno smatra kako bi Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija trebali javno podržati inicijativu i otvoriti prostor za raspravu o učincima militarizacije društva te važnosti mirotvorstva kao jedne od temeljnih ustavnih vrijednosti.
Organizatori će u narednom razdoblju kontaktirati ravnatelje riječkih srednjih škola s prijedlogom održavanja predavanja i razgovora za sve maturantske razrede. Cilj je omogućiti mladima informirano odlučivanje o vlastitom odnosu prema vojnom roku, civilnom služenju i širem društvenom angažmanu u promicanju mira i nenasilja.
