Oglas

Europska filmska nagrada

Film "Fiume o morte!" nominiran za najbolji europski film

author
Hina
|
18. stu. 2025. 18:24
Fiume o morte
Srecko Niketic/PIXSELL

Dokumentarno-igrani film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića, hrvatski kandidat za nominaciju za nagradu Oscar, nominiran je u dvije kategorije za Europsku filmsku nagradu, koju dodjeljuje Europska filmska akademija, izvijestio je u utorak Hrvatski audiovizualni centar (HAVC).

Oglas

Bezinovićev film nominiran je za najbolji europski film (Best European Film) i za najbolji dokumentarni film (Best European Documentary).

Osim toga, hrvatska manjinska koprodukcija, slovenski film "Dobre djevojke" Urške Djukić (365 Films) nominiran je u kategoriji dugometražnog debitantskog filma (European Discovery - Prix FIPRESCI).

Nominacije za 38. Europske filmske nagrade objavljene su tijekom 22. izdanja Festivala europskog filma u Sevilli, a dodjela nagrada održat će se u Berlinu, 17. siječnja 2026. godine.

Producenti filma "Fiume o morte!" Vanja Jambrović i Tibor Keser iz Restarta rekli su da su im te nominacije kompliment koji je stigao od kolega, filmaša iz raznih zemalja Europe, napomenuvši da glasanje za pobjednike počinje 18. prosinca i traje do 8. siječnja.

"U tom procesu nas najviše veseli što će film doprijeti do još većeg međunarodnog gledateljstva - prije svega kroz fizičke projekcije filma po raznim velikim europskim gradovima koje planiramo u nadolazećem periodu", dodali su.

O čemu govori film

Film koji govori o okupaciji Rijeke kada je talijanski pjesnik i protofašist Gabriele D'Annunzio u pratnji talijanskih legionara okupirao grad i vladao njime oko 16 mjeseci, svjetsku premijeru imao na festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI.

U međuvremenu je proputovao svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMA-i te je uvršten u programe pedesetak festivala na kojima je osvojio i brojne nagrade, uključujući šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.

Brojna priznanja

Neka od posljednjih priznanja su nagrada publike na CinEastu u Luksemburgu i na Danima hrvatskog filma, nagrada Adriatic TV&Film Awards za režiju, scenarij i najbolji film, nagrada Albert Kapović (dodijeljena na ZFF-u) producentima Vanji Jambrović i Tiboru Keseru i mnoga druga.

Film, koji je u hrvatskim kinima pogledalo gotovo 40.000 gledatelja, izbran je i za hrvatskog kandidata za nominaciju za nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti te za nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti.

Snimljen je u produkciji kuće Restart, u koprodukciji s kućom Nosorogi iz Slovenije (koproducentica je Marina Gumzi) te Videomante iz Italije (koproducentica je Erica Barbiani).

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Fiume o morte! film fiume o morte igor bezinović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ