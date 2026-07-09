U Saboru o nestalima u Domovinskom ratu: "Srbija se ruga s Hrvatskom"

Srbija i dalje ne želi surađivati, pa Hrvatskoj na raspolaganju ostaje poglavlje 23 u postupku pregovora Srbije s EU-om, rekao je Nekić u saborskoj raspravi o izmjenama i dopunama Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Osnovni im je cilj omogućiti provođenje ostavinskog postupka i za osobe nestale ili smrtno stradale u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa bez obveze prethodnog proglašenja te osobe umrlom, istaknuo je državni tajnik Nekić.