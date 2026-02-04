Srbijanska strana u svom je dopisu navela da su u Hrvatskoj, uključujući i u Zagrebu, zabilježeni antisrpski grafiti te da javna okupljanja ne bi trebala biti "poligon za poruke mržnje i povijesni revizionizam". Beograd je poručio da bi Hrvatska, kao članica EU-a, trebala imati značajnu ulogu u promicanju tolerancije i dobrosusjedskih odnosa.