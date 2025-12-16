Oglas

Djeca ostala bez roditelja

U srijedu u Bedekovčini Dan žalosti zbog tragične smrti žene

author
Hina
|
16. pro. 2025. 14:50
Bedekovčina
Josip Mikacic/PIXSELL

Načelnik Općine Bedekovčina Željko Odak proglasio je srijedu, 17. prosinca, Danom žalosti na području općine zbog tragične smrti mještanke iza koje je ostalo četvero djece.

Oglas

Dan žalosti obilježit će se na dan posljednjeg ispraćaja pokojnice, a zastave na zgradama općinskih institucija bit će spuštene na pola koplja, dok će se javni sadržaji prilagoditi dostojanstvu obilježavanja.

Povod proglašenja Dana žalosti tragičan je događaj koji se dogodio 14. prosinca u Bedekovčini, kada je u obiteljskom nasilju smrtno stradala 39-godišnja žena, a njezin 43-godišnji suprug nakon toga je počinio samoubojstvo. Bez roditelja je ostalo četvero djece, od kojih je troje maloljetno.

Teme
Bedekovčina Dan žalosti Nasilje nad ženama femicid

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ