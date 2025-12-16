U srijedu u Bedekovčini Dan žalosti zbog tragične smrti žene

Povod proglašenja Dana žalosti tragičan je događaj koji se dogodio 14. prosinca u Bedekovčini, kada je u obiteljskom nasilju smrtno stradala 39-godišnja žena, a njezin 43-godišnji suprug nakon toga je počinio samoubojstvo. Bez roditelja je ostalo četvero djece, od kojih je troje maloljetno.