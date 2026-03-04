Pixabay/Ilustracija

U travnju će hrvatski umirovljenici primiti mirovine prosječno veće za 16,7 eura, ali neki će dobiti samo desetke centi više, dok će neki biti u plusu za 63 eura. Riječ o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 2026., koje iznosi 2,68 posto,

Kako javlja mirovina.hr, Zavod za mirovinsko osiguranje povećanje će isplatiti u travnju za ožujak, sa zaostacima za siječanj i veljaču. Na prosječnu mirovinu od 623,72 eura za svih 1,2 milijuna korisnika hrvatskog mirovinskog sustava, riječ je o porastu za 16,7 eura.

Svaki treći umirovljenik, njih oko 280 tisuća čija prosječna mirovina iznosi 458 eura, dobit će povišicu od tek 12 eura mjesečno.

Povlaštene saborske mirovine

Portal mirovina.hr piše kako čak 40 posto umirovljenika prima mirovine koje su niže od 436 eura, a samo 36 eura prosječne mirovine ima više od 68.000 umirovljenika. Toj će skupini usklađivanje donijeti povećanje mirovine manje od eura, točnije 96 centi.

Mirovine veće od 1.500 eura prima 17.213 građana, a one u prosjeku iznose 1.832 eura. Među njima su i povlaštene, saborske mirovine, koje su u mandatu vlade Andreja Plenkovića povećane za čak 120 posto, što je prvenstveno rezultat usklađivanja mirovina. Saborske mirovine u prosjeku iznose 2.370 eura pa im ovo usklađivanje donosi 63 eura više.