Ublaženo poskupljenje vrtića, popust za drugo dijete

Odluka je izmijenjena nakon što su roditelji pokrenuli peticiju protiv poskupljenja koje je na snagu stupilo 1. listopada kada su cijene s dotadašnjih najviše 82,95 eura porasle gotovo dvostruko. Gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček najavio je tada kako će Gradsko vijeće razmotriti mogućnost izmjena, što je na današnjoj sjednici i učinjeno.