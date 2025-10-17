Oglas

TRAJE ISTRAGA

Užas kod Daruvara: Pokušao ubiti ženu i dijete pa presudio sebi

N1 Info , Hina
17. lis. 2025. 13:11
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska potvrdila je u petak da su tijekom prijepodneva dobili dojavu o pokušaju obiteljskog nasilja u mjestu nedaleko Daruvara, nakon čega je počinitelj, muškarac, izvršio suicid.

Prema neslužbenim informacijama, muškarac je pokušao nauditi supruzi i djetetu, a nakon što je pozvana policija, zaključao se u kuću i presudio si.

Žena i dijete su na sigurnom, potvrdili su iz policije.

U tijeku je kriminalističko istraživanje i očevid na mjestu događaja, zbog čega trenutno nisu dostupne detaljnije informacije, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija.

Daruvar obiteljsko nasilje policija samoubojstvo

