TRAJE ISTRAGA
Užas kod Daruvara: Pokušao ubiti ženu i dijete pa presudio sebi
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska potvrdila je u petak da su tijekom prijepodneva dobili dojavu o pokušaju obiteljskog nasilja u mjestu nedaleko Daruvara, nakon čega je počinitelj, muškarac, izvršio suicid.
Oglas
Prema neslužbenim informacijama, muškarac je pokušao nauditi supruzi i djetetu, a nakon što je pozvana policija, zaključao se u kuću i presudio si.
Žena i dijete su na sigurnom, potvrdili su iz policije.
U tijeku je kriminalističko istraživanje i očevid na mjestu događaja, zbog čega trenutno nisu dostupne detaljnije informacije, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas