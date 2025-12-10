Rinčić potvrdila cjenik
Udar na džepove: Ovo je novi cjenik odvoza otpada u Rijeci
Gradonačelnica Iva Rinčić dala suglasnost na novi cjenik odvoza otpada.
Gradonačelnica Iva Rinčić potvrdila je novi cjenik Čistoće za varijabilni dio cijene usluge koji će poskupjeti oko 60 posto.
Prema zakonskim propisima, za ovu odluku nije potrebna potvrda predstavničkog tijela i suglasnošću koju je dala gradonačelnica, novi cjenik postaje važeći od 1. siječnja 2026. godine.
Gradonačelnica Rinčić proslijedila je Gradskom vijeću na odlučivanje poskupljenje fiksnog dijela za 70 posto, o kojemu će glasati gradski vijećnici na sutrašnjoj sjednici.
Prema novom cjeniku za varijabilni dio, cijena za količinu predanog miješanog otpada povećat će se za 30-litarske spremnike oko 64 posto, s 0,36 eura na 0,59 eura (bez PDV-a), za 80-litarske s 0,98 eura na 1,56 eura, za 120-litarske s 1,47 eura na 2,34 eura i tako sve do 5000-litarskih spremnika sa 61,05 eura na 97,50 eura, piše Novi list.
Volumen spremnika
Ako prođe nova cijena fiksnog dijela na Gradskom vijeću, u Gradu Rijeci su izračunali da je očekivano povećanje cijene javne usluge na računu od oko pet do oko 10 eura mjesečno za korisnike koji imaju četiri člana kućanstva.
"Utvrđuje se da je Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo i Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom te da predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada i da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad, pojasnila je gradonačelnica Rinčić.
Ona je dodala da iz zahtjeva KD-a Čistoća, obrazloženja cijene i dostavljenih podataka proizlazi da će se predloženim cijenama osigurati upravo pokriće Zakonom o gospodarenju otpadom predviđenih troškova pružanja javne usluge, odnosno da su predložene cijene u potpunosti u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, budući da se predloženim cijenama pokrivaju troškovi na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i učinkovit način.
"Nadalje, predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje miješani komunalni otpad od ostalih vrsta otpada, budući da se odvajanjem miješanog komunalnog otpada računi mogu umanjiti u dijelu koji se odnosi na cijenu za količinu miješanog komunalnog otpada, odnosno u tzv. »varijabilnom« dijelu cijene. Korisnicima usluge je također omogućeno da ako utvrde da im minimalni volumeni spremnika dodijeljenih od strane Čistoća ne odgovaraju, na zahtjev se mogu smanjiti ili povećati volumeni spremnika, čime je korisnicima omogućeno da sami utječu na volumen spremnika koji im je dodijeljen, naglasila je riječka gradonačelnica.
Individualizacija sustava
Člankom 75. Zakona o gospodarenju otpadom propisano je da se cijena javne usluge plaća radi pokrića troškova pružanja javne usluge, a strukturu cijene čine dvije kategorije – cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio).
Trenutno važeći cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koji regulira pitanje cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge KD-a Čistoća primjenjuje se od srpnja 2022. godine.
U obrazloženju poskupljenja varijabilnog dijela navodi se da je od tada do danas zabilježen značajan i kontinuirani porast svih segmenata troškova poslovanja Čistoće, uključujući povećanje cijena energenata, cijene održavanja i amortizacije voznog parka i opreme, troškova zbrinjavanja otpada, materijalnih troškova i troškova vanjskih usluga i značajan porast troškova rada.
Naglašava se i da provođenje individualizacije sustava sakupljanja komunalnog otpada, iako rezultira povećanjem udjela odvojeno prikupljenog otpada (43,70 posto u 2024. godini), dovodi i do smanjenja varijabilnog dijela prihoda, kao i do povećanja operativnih troškova zbog većeg broja odvoza i intenzivnije upotrebe vozila.
Povećanje plaća tri puta utjecalo na rast troškova
U Gradu ističu kako značajan segment porasta troškova Čistoće predstavljaju i ukupno tri povećanja plaća i drugih materijalnih prava radnika.
Posljednji zahtjevi sindikata tijekom kolektivnih pregovora rezultirali su dogovorom o povećanju bruto plaća radnika za 20 posto, počevši od ožujka 2025. godine, te dodatnih pet posto povećanja od stupanja na snagu izmijenjene Odluke.
Povećanja plaća i drugih materijalnih prava radnika stvaraju dodatni godišnji trošak u usporedbi s 2022. godinom od približno četiri milijuna eura godišnje, piše u obrazloženju novog cjenika.
Naglašava se i da je na području grada Rijeke cijena fiksnog i varijabilnog dijela značajno manja od cijene u jedinicama lokalne samouprave u okruženju, kako u odnosu na korisnike kućanstvo, tako i u odnosu na korisnike koji nisu kućanstvo i da to ukazuje na neodrživost postojeće cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.
