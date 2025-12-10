Udar na džepove: Ovo je novi cjenik odvoza otpada u Rijeci

"Nadalje, predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje miješani komunalni otpad od ostalih vrsta otpada, budući da se odvajanjem miješanog komunalnog otpada računi mogu umanjiti u dijelu koji se odnosi na cijenu za količinu miješanog komunalnog otpada, odnosno u tzv. »varijabilnom« dijelu cijene. Korisnicima usluge je također omogućeno da ako utvrde da im minimalni volumeni spremnika dodijeljenih od strane Čistoća ne odgovaraju, na zahtjev se mogu smanjiti ili povećati volumeni spremnika, čime je korisnicima omogućeno da sami utječu na volumen spremnika koji im je dodijeljen, naglasila je riječka gradonačelnica.