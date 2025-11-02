Kazne za bacanje otpada na javne površine u Rijeci bit će udvostručene, uvodi se i nagrada za "doušnike"

“Na ovaj način omogućila bi se naplata većih kazni za počinitelje prethodno navedenih prekršaja, koji uključuju ponajprije prekršaje iz domene nepropisnog odlaganja otpada (primjerice odlaganje građevinskog materijala te građevinskog i drugog krupnog otpada, izlijevanje otpadne tekućine bilo koje vrste, obavljanje bilo kakvih radnji kojima se onečišćuje ili oštećuje površina javne namjene), zatim prekršaje koji se mogu ocijeniti kao vandalizam (primjerice crtanje, šaranje ili na drugi načini prljanja ili nagrđivanja vanjskih dijelova zgrade, oštećivanje rasvjetnih tijela i uređaja javne rasvjete, uništavanje, oštećivanje, prljanje ili nagrđivanje urbane opreme), kao i prekršaje koji se odnose na uništavanje javne zelene površine (primjerice rezanje i skidanje grana i vrhova s ukrasnog drveća i grmlja, guljenje kore stabala, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, trganje, zabadanje noževa, čavala, stavljanje plakata i sl., bušenje, gaženje te oštećivanje drveća, grmlja i živice, puštanje otpadnih voda, kiselina, motornih ulja i slično, ili zagađivanje javne zelene površine na bilo koji način)”, stoji u obrazloženju prijedloga novih odluka.