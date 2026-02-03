Oglas

"pomoć obožavateljima"

Udruga veterana Domovinskog rata objavila 'upute' za Thompsonov koncert: "Prođete uz spomenik oslobođenja od fašizma..."

author
N1 Info
|
03. velj. 2026. 19:35
Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. Marko Perkovic Thompson, Mateo Maras, Tin Lucin i Marin Jelinic Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Udruga veterana iz Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) poslala je šaljive 'upute' za sve polaznike koncerta Marka Perkovića Thompsona u Rijeci.

Oglas

"Mala pomoć obožavateljima:", objavili su iz VeDRE na svojoj Facebook stranici.

"Parkirate se na Delti, prođete kroz Park oslobođenja, uz spomenik oslobođenja Rijeke od fašizma. Nastavite ravno do Titovog trga. Tamo se malo odmorite i krećete lagano uzbrdo Bulevardom oslobođenja, šetalištem partizanskog pjesnika Ivana Gorana Kovačića do ulice antifašista Joakima Rakovca."

"Ulica tog slavnog heroja Vas vodi do ulice drugog heroja Slavka Krautzeka kojom stižete na trg narodnog heroja Jugoslavije Viktora Bubnja na kojem se i nalazi Vaše odredište Dvorana mladosti. Ukoliko ste stigli pre rano prošećite ulicom antifašista Bože Felkera do Partizanskog puta."

Svoju objavu, veterani su završili antifašističkim pozdravom:

"SF-SN."

Teme
Antifašizam Marko Perković Thompson Partizani Rijeka VeDRA

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ