Udruga veterana Domovinskog rata objavila 'upute' za Thompsonov koncert: "Prođete uz spomenik oslobođenja od fašizma..."

Udruga veterana iz Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) poslala je šaljive 'upute' za sve polaznike koncerta Marka Perkovića Thompsona u Rijeci.
"Mala pomoć obožavateljima:", objavili su iz VeDRE na svojoj Facebook stranici.
"Parkirate se na Delti, prođete kroz Park oslobođenja, uz spomenik oslobođenja Rijeke od fašizma. Nastavite ravno do Titovog trga. Tamo se malo odmorite i krećete lagano uzbrdo Bulevardom oslobođenja, šetalištem partizanskog pjesnika Ivana Gorana Kovačića do ulice antifašista Joakima Rakovca."
"Ulica tog slavnog heroja Vas vodi do ulice drugog heroja Slavka Krautzeka kojom stižete na trg narodnog heroja Jugoslavije Viktora Bubnja na kojem se i nalazi Vaše odredište Dvorana mladosti. Ukoliko ste stigli pre rano prošećite ulicom antifašista Bože Felkera do Partizanskog puta."
Svoju objavu, veterani su završili antifašističkim pozdravom:
"SF-SN."
