Prijetnje književniku

PEN: Nedopustiva poruka upućena Pavičiću, Vlada treba reagirati

Hina
21. lis. 2025. 09:08
Festival svjetske knjizevnosti, razgovor s Juricom Pavicicem, moderira Adriana Pitesa. Photo:
Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski PEN centar zgrožen je nedopustivom porukom ispisanom na fasadi zgrade u Splitu u kojoj stanuje novinar i književnik Jurica Pavičić, a od Vlade je  zatražio jasnu osudu takvog ponašanja i zaštitu Pavičića od sličnih napada i njihove moguće eskalacije.

"Učestalost takve razine komunikacije donedavno je bila nezamisliva u hrvatskom javnom prostoru. Pozivamo institucije Vlade Republike Hrvatske da jasno osude takvo ponašanje te Juricu Pavičića zaštite od sličnih napada i njihove moguće eskalacije. Posljedice nasilja koje je u svojoj prvoj fazi verbalno ne možemo ni zamišljati", poručili su u utorak iz Hrvatskog PEN centra u priopćenju koje potpisuje predsjednica Iva Grgić Maroević.

Na fasadi zgrade na splitskim Gripama u nedjelju ujutro osvanuo je grafit s uvredljivom porukom "Komunjaro šugava je..t ćemo te u g....u" i prekriženim znakom skretanja ulijevo. Pavičić je za Hinu grafit opisao kao "homoerotsku fantaziju mladih desničara", dodavši da mu je "blesavo što mu prišivaju da je komunjara jer nikada nije bio u partiji".

O svemu je obavijestio medije, Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Društvo pisaca, ali slučaj nije prijavio policiji jer na zgradi nema kamera.

Hrvatsko novinarsko društvo u ponedjeljak je najoštrije osudilo prijetnje upućene višestruko nagrađivanom novinaru i književniku te članu HND-a i Novinarskog vijeća časti, upozorivši da se napad "nastavlja na sve učestalije prijetnje novinarima s ciljem njihova ušutkivanja".

HND je od Vlade i Ministarstva kulture i medija zatražio da oštro i odlučno reagiraju na prijetnje novinarima, ističući da je sloboda mišljenja i izražavanja zajamčena Ustavom te podsjetivši da je napad na novinara kazneno djelo za koje je zaprijećena zatvorska kazna do pet godina.

