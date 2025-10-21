PEN: Nedopustiva poruka upućena Pavičiću, Vlada treba reagirati

Na fasadi zgrade na splitskim Gripama u nedjelju ujutro osvanuo je grafit s uvredljivom porukom "Komunjaro šugava je..t ćemo te u g....u" i prekriženim znakom skretanja ulijevo. Pavičić je za Hinu grafit opisao kao "homoerotsku fantaziju mladih desničara", dodavši da mu je "blesavo što mu prišivaju da je komunjara jer nikada nije bio u partiji".